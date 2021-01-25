***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yurtiçinde 600,000,000.- TL (AltıYüzMilyonTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, 3 - 24 ay vade aralığında, iskontolu, sabit ve/veya değişken kupon faizi ödemeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bono ve/veya tahvil faizinin belirlenmesinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilmiş bono ve/veya bonolar ve/veya gösterge (benchmark) devlet tahvilinin baz alınması ve ihraç edilecek bononun ve/veya tahvilin yıllık birleşik faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranın eklenmesi suretiyle tespit edilmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçla ilgili tüm şart ve hükümlerin yukarıda yer verilen sınırlar çerçevesinde belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesini, ihraçla ilgili Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin seçilmesi ve aracılık sözleşmesi imzalanmasını ve düzenlenecek sözleşme ile her türlü mektup, talep, rapor ve sair evrakı Şirketimiz adına tanzim ve imza etmek üzere Genel Müdür Sn. Ayşegül Gülgör, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Gözde Midillioğlu, Finans Direktörü Sn. Müfide Meltem Aksoy'un herhangi ikisinin müşterek imzaları ile sadece işbu kararda yazılı hususlarda şirketi temsil ve ilzam etmesine 15 Aralık 2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904191BIST