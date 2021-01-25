Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.01.2021 16:30



***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin yurtiçinde 600,000,000.- TL (AltıYüzMilyonTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, 3 - 24 ay vade aralığında, iskontolu, sabit ve/veya değişken kupon faizi ödemeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bono ve/veya tahvil faizinin belirlenmesinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilmiş bono ve/veya bonolar ve/veya gösterge (benchmark) devlet tahvilinin baz alınması ve ihraç edilecek bononun ve/veya tahvilin yıllık birleşik faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranın eklenmesi suretiyle tespit edilmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçla ilgili tüm şart ve hükümlerin yukarıda yer verilen sınırlar çerçevesinde belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesini, ihraçla ilgili Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin seçilmesi ve aracılık sözleşmesi imzalanmasını ve düzenlenecek sözleşme ile her türlü mektup, talep, rapor ve sair evrakı Şirketimiz adına tanzim ve imza etmek üzere Genel Müdür Sn. Ayşegül Gülgör, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Gözde Midillioğlu, Finans Direktörü Sn. Müfide Meltem Aksoy'un herhangi ikisinin müşterek imzaları ile sadece işbu kararda yazılı hususlarda şirketi temsil ve ilzam etmesine 15 Aralık 2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904191


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:331.546
Değişim :  0,25% |  3,93
Açılış :  1.557  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.560 En Düşük
1.537
BIST En Aktif Hisseler17:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LUKSK 40,04 6.916.975 % 10,00  
MAALT 231,10 2.885.746 % 10,00  
KAPLM 48,40 2.397.204 % 10,00  
KSTUR 231,00 860.804 % 10,00  
BASCM 17,93 973.568 % 10,00  
daha fazla
17:33 Alış Satış %  
Dolar 7,3935 7,3997 % -0,14  
Euro 8,9720 8,9819 % -0,45  
Sterlin 10,0776 10,1281 % -0,30  
Frank 8,2917 8,3417 % -0,52  
Riyal 1,9632 1,9731 % -0,31  
daha fazla
17:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.864 1.864 9,71  
Altın Gr. 443 443 0,84  
Cumhuriyet 2.933 2.980 21,00  
Tam 2.922 2.995 20,07  
Yarım 1.412 1.449 9,71  
Çeyrek 708 724 4,85  
Gümüş.Ons 25,63 25,67 0,19  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 0,02  
B. Petrol 55,06 55,06 -0,19  
Seans Raporu 17:33
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru