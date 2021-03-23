***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.01.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısındaYönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden 31.01.2021 tarihi itibari ile istifa eden Selahattin Güldü'nün istifasının işbu karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kabulüne ve mevcut A Grubu imza yetkilerinin iptaline, toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve Selahattin Güldü'nün kalan görev süresi boyunca ikmalen Sibel Kaya'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına ve kendilerine A grubu imza yetkisinin verilmesine karar verilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919950BIST