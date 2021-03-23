***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2021 15:40
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 31.01.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden 31.01.2021 tarihi itibari ile istifa eden Selahattin Güldü'nün istifasının işbu karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kabulüne ve mevcut A Grubu imza yetkilerinin iptaline, toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve Selahattin Güldü'nün kalan görev süresi boyunca ikmalen Sibel Kaya'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına ve kendilerine A grubu imza yetkisinin verilmesine karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919950
BIST
17:091.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,26
|Açılış
|: 1.336
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|Önceki Kapanış
|: 1.379
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1.403
En Düşük
1.256
17:097,8993
En Yüksek
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|: 1,51%
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|Açılış
|: 7,8600
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|Önceki Kapanış
|: 7,8000
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7,9528
En Düşük
7,6969
17:099,4332
En Yüksek
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|: 1,88%
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|Açılış
|: 9,3300
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|Önceki Kapanış
|: 9,3000
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|Açılış
|: 439,95
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|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler17:09
|SASA
|43,64
|735.391.427
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|141.248.260
|% 9,97
|
|AKCNS
|18,33
|23.942.321
|% 9,96
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|549.115.980
|% -9,79
|
|GARAN
|7,22
|9.719.618.613
|% -9,52
|
|FROTO
|216,70
|2.289.166.958
|% 5,40
|
|EREGL
|15,50
|1.900.160.092
|% 5,37
|
|AKBNK
|4,85
|1.856.174.814
|% -9,01
|
|KOZAL
|115,60
|1.185.249.377
|% 5,28
|
|GARAN
|7,22
|9.719.618.613
|% -9,52
|
|AKBNK
|4,85
|1.856.174.814
|% -9,01
|
|YKBNK
|2,23
|745.805.661
|% -6,69
|
|EKGYO
|1,86
|529.217.124
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|389.076.862
|% -6,12
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8902
|7,8993
|% 1,51
|
|Euro
|9,3989
|9,4332
|% 1,88
|
|Sterlin
|10,8593
|10,9138
|% 1,17
|
|Frank
|8,4421
|8,4929
|% 0,78
|
|Riyal
|2,1020
|2,1125
|% 1,82
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-9,96
|
|Altın Gr.
|440
|440
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|19,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|10,93
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|5,29
|
|Çeyrek
|701
|717
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,46
|62,46
|-2,16
|
Seans Raporu
17:09
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17:20BRMEN
Yüzde 5.56 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 425 adet işlem
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17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, TSKB
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17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, SASA, CLEBI, INDES, PRZMA, KRTEK, AKCNS, UMPAS, KUTPO, YESIL
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17:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OZRDN, IDEAS, MERIT, GSRAY, DIRIT
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17:19
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