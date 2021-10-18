***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2021 15:06
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 15 Ekim 2021 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 18 Ekim 2021, vade bitiş tarihi 15 Haziran 2022 olan 77.760.000 (Yetmişyedi Milyon Yedi Yüz Altmış Bin) TL nominal değerli, 240 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı yapılacak olup, söz konusu ihraca ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971210
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,14
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.419
En Düşük
1.408
18:059,3133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0522
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3356
En Düşük
9,2378
18:0510,8204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0737
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,8486
En Düşük
10,7062
18:05529,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,58
|Açılış
|: 530,01
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
531,00
En Düşük
524,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FRIGO
|21,34
|23.292.912
|% 10,00
|
|KSTUR
|265,10
|650.025
|% 10,00
|
|UZERB
|31,90
|1.179.662
|% 10,00
|
|PRKAB
|17,20
|128.795.401
|% 9,97
|
|UFUK
|21,18
|403.704
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,72
|239.025.872
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,00
|138.964.243
|% -9,09
|
|LUKSK
|46,20
|18.610.536
|% -5,75
|
|BAYRK
|8,40
|36.257.686
|% -5,72
|
|RAYSG
|9,45
|1.681.782
|% -5,03
|
|GARAN
|8,80
|2.094.060.252
|% -1,46
|
|THYAO
|14,57
|1.034.879.456
|% -0,48
|
|TUPRS
|129,50
|1.011.694.536
|% 0,39
|
|KRDMD
|7,20
|994.776.649
|% 3,75
|
|SISE
|8,16
|900.280.190
|% 1,24
|
|GARAN
|8,80
|2.094.060.252
|% -1,46
|
|YKBNK
|2,35
|508.001.907
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|324.117.456
|% 2,13
|
|ODAS
|1,44
|202.888.948
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,20
|994.776.649
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3099
|9,3133
|% 0,56
|
|Euro
|10,8068
|10,8204
|% 0,69
|
|Sterlin
|12,7365
|12,8004
|% 0,33
|
|Frank
|10,0372
|10,0977
|% 0,44
|
|Riyal
|2,4764
|2,4888
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|1,58
|
|Altın Gr.
|530
|530
|3,62
|
|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
|
|Çeyrek
|845
|864
|8,51
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,01
|
|B. Petrol
|84,64
|84,64
|-0,20
|