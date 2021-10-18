***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2021 17:22
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından toplam 77.760.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.03.2021 tarih ve 14/459 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Bu kapsamda %18.50 sabit basit faizli, 19,0751% bileşik faizli, iskontolu TRFGFYH62213 ISIN Kodlu ihracımıza ilişkin 15 Ekim 2021 tarihinde talep toplama işlemi gerçekleşmiştir. 77.760.000 TL nominal değerli bonoya ilişkin vade başlangıç tarihi 18.10.2021, vade bitiş tarihi 15.06.2022 olup 240 gün vadelidir, fiyatı 0,89155 dir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971247
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,14
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.419
En Düşük
1.408
18:059,3170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0559
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3356
En Düşük
9,2378
18:0510,8421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0954
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,8486
En Düşük
10,7062
18:05529,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 3,06
|Açılış
|: 529,45
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
531,00
En Düşük
524,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|31,90
|1.180.109
|% 10,00
|
|FRIGO
|21,34
|23.296.177
|% 10,00
|
|KSTUR
|265,10
|650.025
|% 10,00
|
|PRKAB
|17,20
|128.824.108
|% 9,97
|
|TLMAN
|31,32
|49.898.842
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,72
|239.026.416
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,00
|139.847.723
|% -9,09
|
|LUKSK
|46,20
|18.613.170
|% -5,75
|
|BAYRK
|8,40
|36.315.327
|% -5,72
|
|RAYSG
|9,45
|1.681.791
|% -5,03
|
|GARAN
|8,80
|2.118.903.505
|% -1,46
|
|THYAO
|14,57
|1.037.190.142
|% -0,48
|
|TUPRS
|129,50
|1.014.633.668
|% 0,39
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 3,75
|
|SISE
|8,16
|913.010.818
|% 1,24
|
|GARAN
|8,80
|2.118.903.505
|% -1,46
|
|YKBNK
|2,35
|508.628.892
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|341.912.507
|% 2,13
|
|ODAS
|1,44
|205.809.487
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3124
|9,3170
|% 0,60
|
|Euro
|10,8089
|10,8421
|% 0,89
|
|Sterlin
|12,7338
|12,7976
|% 0,31
|
|Frank
|10,0403
|10,1008
|% 0,47
|
|Riyal
|2,4748
|2,4872
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|0,93
|
|Altın Gr.
|530
|530
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
|
|Çeyrek
|845
|864
|8,51
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,01
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 72 artarak (% 0.51 ) 1, 523
-
17:57DOBUR
Yüzde 8.38 oranında artışla 30.02 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 311 adet işlem
-
17:55OZKGY
Yüzde 6.90 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 978, 867 adet işlem
-
17:55OZKGY
Yüzde 6.90 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 978, 867 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 14, 655.00 milyon TL de