***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2024 17:22
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin fon kullanıcısı ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin münhasıran yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, Emlak Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından (Emlak VKŞ) 3.000.000.000 TL (Üç Milyar Türk Lirası)'ye kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına 28.02.2024 tarih ve 04 nolu Yönetim Kurulu kararımız ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252728
BIST
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18:059.062
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -117,12
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.062
En Yüksek
9.237
18:0531,1967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0530
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
18:0533,8494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0409
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
18:052.037,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,18
|Açılış
|: 2.037,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|17,27
|70.630.212
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|488.351.737
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|26.692.522
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|356.155.539
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.280.750.904
|% 9,99
|
|ARDYZ
|53,55
|953.882.980
|% -10,00
|
|EMNIS
|180,00
|4.014.426
|% -10,00
|
|YONGA
|83,70
|9.819.651
|% -10,00
|
|DGATE
|44,86
|99.325.757
|% -9,99
|
|VBTYZ
|44,04
|1.113.915.286
|% -9,98
|
|EREGL
|46,90
|23.132.004.221
|% -0,13
|
|THYAO
|276,00
|10.664.225.307
|% -1,52
|
|PGSUS
|855,50
|4.691.571.030
|% 3,26
|
|REEDR
|62,95
|4.325.329.579
|% -9,94
|
|TUPRS
|161,50
|4.309.815.317
|% 0,81
|
|EREGL
|46,90
|23.132.004.221
|% -0,13
|
|EKGYO
|11,15
|3.355.391.757
|% -1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.536.149.676
|% 0,93
|
|ISCTR
|10,96
|2.764.280.755
|% -1,88
|
|ADESE
|2,85
|376.733.732
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1932
|31,1967
|% 0,17
|
|Euro
|33,8358
|33,8494
|% 0,12
|
|Sterlin
|39,3235
|39,5207
|% -0,13
|
|Frank
|35,2823
|35,4948
|% 0,03
|
|Riyal
|8,2903
|8,3319
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,39
|22,43
|% 0,66
|
|Platin
|880,20
|880,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|927,97
|933,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,90
|82,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,73
|2.033,04
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AYCES
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 841.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 633 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KONTR, ASELS, AKBNK
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, OYAKC, TUPRS
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 84 kaybederek (% -0.98 ) 7, 951
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, MERKO, BERA, QNBFL, PATEK, FONET, DIRIT, BRKVY, ORCAY, LMKDC