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***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.10.2021 15:02



***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 77.760.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 240
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18.5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,0751
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGFYH62213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 15.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 77.760.000
İhraç Fiyatı 0,89155
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından toplam 77.760.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.03.2021 tarih ve 14/459 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda %18.50 sabit basit faizli, 19,0751% bileşik faizli, iskontolu TRFGFYH62213 ISIN Kodlu ihracımıza ilişkin 15 Ekim 2021 tarihinde talep toplama işlemi gerçekleşmiştir. 77.760.000 TL nominal değerli bonoya ilişkin vade başlangıç tarihi 18.10.2021, vade bitiş tarihi 15.06.2022 olup 240 gün vadelidir, fiyatı 0,89155 dir. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972164


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Altın Gr. 560 560 6,68  
Cumhuriyet 3.694 3.750 63,00  
Tam 3.678 3.770 66,26  
Yarım 1.778 1.824 32,05  
Çeyrek 892 912 16,03  
Gümüş.Ons 24,45 24,47 0,15  
Gümüş Gr. 7,59 7,60 0,09  
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