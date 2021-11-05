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***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.11.2021 17:10
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildi


***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İhracı Talep Toplama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.12.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 72.310.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 140
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16.80
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17.68
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 05.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 72.310.000
İhraç Fiyatı 0,93946
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 5 Kasım 2021 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 8 Kasım 2021, vade bitiş tarihi 28 Mart 2022 olan 72.310.000 (Yetmişiki Milyon Üçyüzonbin ) TL nominal değerli , 140 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı yapılacak olup, söz konusu ihraca ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975181


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Tam 3.690 3.783 -7,20  
Yarım 1.784 1.830 -3,48  
Çeyrek 895 915 -1,74  
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Gümüş Gr. 7,48 7,49 0,07  
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