***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFGFYH32216 ISIN Kodlu Bono İtfası Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 72.310.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 28.03.2022Vade (Gün Sayısı) 140Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16.80Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17.68Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGFYH32216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 05.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 72.310.000İhraç Fiyatı 0,93946Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.03.2022Kayıt Tarihi 25.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 72.310.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizin nitelikli yatırımcılara 08 Kasım 2021 tarihinde TRFGFYH32216 ISIN kodu ile ihraç ettiği 72.310.000 TL nominal tutarındaki bonomuzun 28 Mart 2022 itibari ile vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi 28 Mart 2022 tarihinde yapılmıştır.Ek AçıklamalarŞirketimiz Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından toplam 72.310.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.03.2021 tarih ve 14/459 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda %16.80 sabit basit faizli, %17,68 bileşik faizli, iskontolu TRFGFYH32216 ISIN Kodlu ihracımıza ilişkin 5 Kasım 2021 tarihinde talep toplama işlemi gerçekleşmiştir. 72.310.000 TL nominal değerli bonoya ilişkin vade başlangıç tarihi 08.11.2021, vade bitiş tarihi 28.03.2022 olup 140 gün vadelidir, fiyatı 0,93946 dir. Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 Yönetim Kurulu Kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013496BIST