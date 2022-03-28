***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.03.2022 18:12
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFGFYH32216 ISIN Kodlu Bono İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 72.310.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 140
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16.80
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17.68
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGFYH32216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 05.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 72.310.000
İhraç Fiyatı 0,93946
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.03.2022
Kayıt Tarihi 25.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 72.310.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin nitelikli yatırımcılara 08 Kasım 2021 tarihinde TRFGFYH32216 ISIN kodu ile ihraç ettiği 72.310.000 TL nominal tutarındaki bonomuzun 28 Mart 2022 itibari ile vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi 28 Mart 2022 tarihinde yapılmıştır.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından toplam 72.310.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.03.2021 tarih ve 14/459 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda %16.80 sabit basit faizli, %17,68 bileşik faizli, iskontolu TRFGFYH32216 ISIN Kodlu ihracımıza ilişkin 5 Kasım 2021 tarihinde talep toplama işlemi gerçekleşmiştir. 72.310.000 TL nominal değerli bonoya ilişkin vade başlangıç tarihi 08.11.2021, vade bitiş tarihi 28.03.2022 olup 140 gün vadelidir, fiyatı 0,93946 dir. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013496
BIST