***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İhracı Talep ToplamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Talep ToplamaYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.09.2022Vade (Gün Sayısı) 81Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 31,1991Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGFYH92210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.03.2022Satışa Başlanma Tarihi 05.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 06.07.2022Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,9415Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.09.2022Kayıt Tarihi 23.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.09.2022Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş KRA+ 16.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 5 Temmuz 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 7 Temmuz 2022, vade bitiş tarihi 26 Eylül 2022 olan 100.000.000 (Yüz Milyon) TL nominal değerli , 81 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı yapılacak olup, söz konusu ihraca ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043043BIST