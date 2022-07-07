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***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.07.2022 15:14
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildi


***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İhracı Talep Toplama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Talep Toplama

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 81
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 31,1991
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGFYH92210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.03.2022
Satışa Başlanma Tarihi 05.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,9415
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.09.2022
Kayıt Tarihi 23.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.09.2022
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş KRA+ 16.12.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 5 Temmuz 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 7 Temmuz 2022, vade bitiş tarihi 26 Eylül 2022 olan 100.000.000 (Yüz Milyon) TL nominal değerli , 81 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı yapılacak olup, söz konusu ihraca ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043043


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Tam 6.486 6.575 -33,00  
Yarım 3.174 3.215 -16,00  
Çeyrek 1.590 1.607 -8,00  
Gümüş.Ons 19,36 19,39 0,17  
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B. Petrol 102 102 1,12  
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