***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.09.2022Vade (Gün Sayısı) 81Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 31,1991Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGFYH92210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.03.2022Satışa Başlanma Tarihi 05.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 06.07.2022Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,9415Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.09.2022Kayıt Tarihi 23.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.09.2022Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş KRA+ 16.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından toplam 100.000.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10.03.2022 tarih ve 12/349 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda %28,99 sabit basit faizli, %31,1991 bileşik faizli, iskontolu TRFGFYH92210 ISIN Kodlu ihracımıza ilişkin 5 Temmuz 2022 tarihinde talep toplama işlemi gerçekleşmiştir. 100.000.000 TL nominal değerli bonoya ilişkin vade başlangıç tarihi 07.07.2022, vade bitiş tarihi 26.09.2022 olup 81 gün vadelidir, fiyatı 0,9415 dir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043175BIST