***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.07.2022 17:12
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 81
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 31,1991
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGFYH92210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.03.2022
Satışa Başlanma Tarihi 05.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,9415
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.09.2022
Kayıt Tarihi 23.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.09.2022
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş KRA+ 16.12.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından toplam 100.000.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10.03.2022 tarih ve 12/349 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda %28,99 sabit basit faizli, %31,1991 bileşik faizli, iskontolu TRFGFYH92210 ISIN Kodlu ihracımıza ilişkin 5 Temmuz 2022 tarihinde talep toplama işlemi gerçekleşmiştir. 100.000.000 TL nominal değerli bonoya ilişkin vade başlangıç tarihi 07.07.2022, vade bitiş tarihi 26.09.2022 olup 81 gün vadelidir, fiyatı 0,9415 dir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043175
BIST