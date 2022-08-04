***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.08.2022 17:20
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.08.2023
Vade (Gün Sayısı) 368
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %35
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %39,8519
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSGFYH82313
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.03.2022
Satışa Başlanma Tarihi 03.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.08.2022
Vade Başlangıç Tarihi 04.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.11.2022 03.11.2022 04.11.2022 8,8219
2 04.02.2023 03.02.2023 06.02.2023 8,8219
3 07.05.2023 05.05.2023 08.05.2023 8,8219
4 07.08.2023 04.08.2023 07.08.2023 8,8219
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.08.2023 04.08.2023 07.08.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş A+ 16.12.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından toplam 60.000.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10.03.2022 tarih ve 12/349 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda %35 sabit basit faizli, %39,8519 bileşik faizli, kupon ödemeli TRSGFYH82313 ISIN Kodlu ihracımıza ilişkin 3 Ağustos 2022 tarihinde talep toplama işlemi gerçekleşmiştir. 60.000.000 TL nominal değerli bonoya ilişkin vade başlangıç tarihi 04.08.2022, vade bitiş tarihi 07.08.2023 olup 368 gün vadelidir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051926