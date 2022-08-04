***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 07.08.2023Vade (Gün Sayısı) 368Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %35Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %39,8519Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSGFYH82313Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.03.2022Satışa Başlanma Tarihi 03.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 03.08.2022Vade Başlangıç Tarihi 04.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.11.2022 03.11.2022 04.11.2022 8,82192 04.02.2023 03.02.2023 06.02.2023 8,82193 07.05.2023 05.05.2023 08.05.2023 8,82194 07.08.2023 04.08.2023 07.08.2023 8,8219Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.08.2023 04.08.2023 07.08.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş A+ 16.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından toplam 60.000.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10.03.2022 tarih ve 12/349 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda %35 sabit basit faizli, %39,8519 bileşik faizli, kupon ödemeli TRSGFYH82313 ISIN Kodlu ihracımıza ilişkin 3 Ağustos 2022 tarihinde talep toplama işlemi gerçekleşmiştir. 60.000.000 TL nominal değerli bonoya ilişkin vade başlangıç tarihi 04.08.2022, vade bitiş tarihi 07.08.2023 olup 368 gün vadelidir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051926