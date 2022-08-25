***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 10.03.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 21.02.2023Vade (Gün Sayısı) 180Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 13,3151Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,84970Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGFYH22316Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.03.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 24.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 24.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 25.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 100Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 21.02.2023 20.02.2023 21.02.2023 13,3151Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.02.2023 20.02.2023 21.02.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş A+ 16.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından toplam 50.000.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10.03.2022 tarih ve 12/349 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda %27 sabit basit faizli, %28,84970 bileşik faizli, kupon ödemeli TRFGFYH22316 ISIN Kodlu ihracımıza ilişkin 24 Ağustos 2022 tarihinde talep toplama işlemi gerçekleşmiştir. 50.000.000 TL nominal değerli bonoya ilişkin vade başlangıç tarihi 25.08.2022, vade bitiş tarihi 21.02.2023 olup 180 gün vadelidir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058464BIST