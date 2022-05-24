***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.05.2022 11:15
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono 600000000 TRY Yurtiçi 18.03.2021 18.03.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 2000000000 TRY Yurtiçi 10.03.2022 10.03.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031971
BIST
14:082.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,06
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:0816,1271
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2015
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:0817,2913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2553
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:08962,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 13,94
|Açılış
|: 962,73
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:06
|KGYO
|4,76
|1.726.414
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.552.758
|% 9,83
|
|DITAS
|25,18
|15.000.200
|% 9,00
|
|ORCAY
|19,76
|93.121.752
|% 8,51
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|SELVA
|9,18
|16.109.979
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,37
|140.197.448
|% -4,64
|
|SEYKM
|7,75
|50.155.416
|% -4,32
|
|ESCOM
|12,76
|15.102.037
|% -4,06
|
|BANVT
|94,35
|4.718.081
|% -3,82
|
|GARAN
|15,32
|1.676.019.483
|% 0,99
|
|THYAO
|43,02
|1.515.062.006
|% 0,14
|
|KARSN
|6,05
|950.462.256
|% 5,22
|
|SISE
|19,77
|946.459.649
|% 2,17
|
|KRDMD
|14,37
|874.120.785
|% 1,05
|
|KARSN
|6,05
|950.462.256
|% 5,22
|
|EKGYO
|2,58
|395.379.176
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,29
|142.144.937
|% 1,57
|
|GARAN
|15,32
|1.676.019.483
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,39
|450.975.539
|% -0,23
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1127
|16,1283
|% 1,27
|
|Euro
|17,2638
|17,2836
|% 1,45
|
|Sterlin
|20,0929
|20,1936
|% 0,57
|
|Frank
|16,6064
|16,7064
|% 1,12
|
|Riyal
|4,2815
|4,3029
|% 1,19
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,92
|
|Altın Gr.
|962
|962
|13,28
|
|Cumhuriyet
|6.390
|6.487
|113,00
|
|Tam
|6.364
|6.524
|117,99
|
|Yarım
|3.076
|3.156
|57,07
|
|Çeyrek
|1.543
|1.578
|28,54
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,37
|0,20
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,40
|