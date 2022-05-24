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***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.05.2022 11:15
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono 600000000 TRY Yurtiçi 18.03.2021 18.03.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 2000000000 TRY Yurtiçi 10.03.2022 10.03.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031971


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,72% |  17,06
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Önceki Kapanış :  2.381  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KGYO 4,76 1.726.414 % 9,93  
POLHO 4,47 65.552.758 % 9,83  
DITAS 25,18 15.000.200 % 9,00  
ORCAY 19,76 93.121.752 % 8,51  
CASA 119,00 232.015 % 8,18  
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14:06 Alış Satış %  
Dolar 16,1127 16,1283 % 1,27  
Euro 17,2638 17,2836 % 1,45  
Sterlin 20,0929 20,1936 % 0,57  
Frank 16,6064 16,7064 % 1,12  
Riyal 4,2815 4,3029 % 1,19  
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14:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.859 4,92  
Altın Gr. 962 962 13,28  
Cumhuriyet 6.390 6.487 113,00  
Tam 6.364 6.524 117,99  
Yarım 3.076 3.156 57,07  
Çeyrek 1.543 1.578 28,54  
Gümüş.Ons 21,92 21,96 0,14  
Gümüş Gr. 11,34 11,37 0,20  
B. Petrol 111 111 0,40  
Seans Raporu 14:06
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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