Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.01.2023 13:42
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yaman Doğansoy Genel Müdür Yardımcısı 01.03.2020 (0216)625 43 60 ydogansoy@garantibbvafilo.com.tr
Gözde Midillioğlu Genel Müdür Yardımcısı 01.05.2012 (0216) 625 43 06 gtezel@garantibbvafilo.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103156


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:005.418
Değişim :  0,63% |  34,15
Açılış :  5.371  
Önceki Kapanış :  5.384  
En Yüksek
5.453 En Düşük
5.349
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 38,50 1.607.452 % 10,00  
SDTTR 100,20 179.668.985 % 9,99  
TNZTP 16,31 114.318.730 % 9,98  
IDGYO 3,64 8.904.201 % 9,97  
SOKE 13,25 18.040.418 % 9,96  
daha fazla
14:58 Alış Satış %  
Dolar 18,7934 18,7996 % 0,00  
Euro 20,3416 20,3570 % 0,34  
Sterlin 23,1573 23,2734 % 0,15  
Frank 20,4307 20,5538 % 0,06  
Riyal 4,9885 5,0136 % 0,01  
daha fazla
14:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.908 4,41  
Altın Gr. 1.153 1.153 2,18  
Cumhuriyet 7.802 7.920 -37,00  
Tam 7.832 7.887 8,00  
Yarım 3.816 3.859 3,00  
Çeyrek 1.914 1.930 2,00  
Gümüş.Ons 23,42 23,44 -0,02  
Gümüş Gr. 14,13 14,15 -0,04  
B. Petrol 84,45 84,45 -0,53  
Seans Raporu 14:58
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru