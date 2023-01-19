***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.01.2023 13:42
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yaman Doğansoy Genel Müdür Yardımcısı 01.03.2020 (0216)625 43 60 ydogansoy@garantibbvafilo.com.tr
Gözde Midillioğlu Genel Müdür Yardımcısı 01.05.2012 (0216) 625 43 06 gtezel@garantibbvafilo.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103156
BIST
15:005.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 34,15
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
15:0018,7966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0028
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
15:0020,3565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0689
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
15:001.153,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,78
|Açılış
|: 1.153,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,48
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler14:58
|VKING
|38,50
|1.607.452
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|179.668.985
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|114.318.730
|% 9,98
|
|IDGYO
|3,64
|8.904.201
|% 9,97
|
|SOKE
|13,25
|18.040.418
|% 9,96
|
|UZERB
|165,60
|726.181
|% -6,33
|
|GMTAS
|8,11
|42.273.527
|% -5,92
|
|EUHOL
|2,36
|172.760.431
|% -5,60
|
|DIRIT
|5,85
|217.150
|% -4,88
|
|KZBGY
|27,80
|291.680.296
|% -4,60
|
|THYAO
|154,00
|10.513.285.828
|% 3,29
|
|EREGL
|40,62
|4.161.052.840
|% 0,10
|
|ASELS
|62,30
|4.013.752.159
|% -1,19
|
|KRDMD
|19,54
|3.203.788.301
|% 0,62
|
|TUPRS
|583,20
|2.613.103.764
|% -0,48
|
|EKGYO
|8,57
|1.979.537.534
|% 1,78
|
|YKBNK
|9,77
|1.988.889.320
|% 1,14
|
|KRDMD
|19,54
|3.203.788.301
|% 0,62
|
|ISCTR
|11,75
|1.676.916.097
|% 3,25
|
|AKBNK
|17,69
|2.454.291.378
|% 1,90
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7934
|18,7996
|% 0,00
|
|Euro
|20,3416
|20,3570
|% 0,34
|
|Sterlin
|23,1573
|23,2734
|% 0,15
|
|Frank
|20,4307
|20,5538
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9885
|5,0136
|% 0,01
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|4,41
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.153
|2,18
|
|Cumhuriyet
|7.802
|7.920
|-37,00
|
|Tam
|7.832
|7.887
|8,00
|
|Yarım
|3.816
|3.859
|3,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.930
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,15
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-0,53
|