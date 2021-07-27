***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi27/07/2021Karar Sayısı10Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı01/01/2021-30/06/2021 dönemine ilişkin sorumluluk beyanı ekte pdf olarak iletilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952069BIST