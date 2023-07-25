***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
25.07.2023 19:09
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/07/2023
Karar Sayısı
012
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
01/01/2023 -30/06/2023 dönemine ait sorumluluk beyanı ekte pdf olarak iletilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175152
BIST
'
18:056.605
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -90,10
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.538
En Yüksek
6.725
18:0526,9005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0413
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
18:0529,7079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0391
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6770
18:051.699,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.699,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,27
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CELHA
|42,46
|105.139.145
|% 10,00
|
|BIENY
|57,75
|1.815.935.975
|% 10,00
|
|OZSUB
|22,00
|113.455.201
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|60.302.767
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.979,50
|620.279.039
|% 10,00
|
|AKFYE
|13,95
|1.197.461.592
|% -10,00
|
|EUYO
|11,97
|7.702.958
|% -10,00
|
|CANTE
|17,21
|2.679.071.773
|% -9,99
|
|KONTR
|201,00
|2.801.968.142
|% -9,99
|
|GESAN
|91,45
|4.350.087.266
|% -9,99
|
|ASTOR
|100,00
|13.216.281.584
|% -6,28
|
|THYAO
|217,30
|11.818.512.742
|% -2,03
|
|ASELS
|70,90
|6.607.382.809
|% 0,85
|
|EUPWR
|173,10
|6.057.603.765
|% -9,98
|
|TUPRS
|93,45
|5.561.254.218
|% 1,74
|
|ZOREN
|3,98
|1.379.793.071
|% -8,29
|
|YKBNK
|13,37
|4.399.195.656
|% 4,62
|
|EKGYO
|8,19
|2.056.022.068
|% -0,97
|
|KRDMD
|23,00
|5.300.127.963
|% 0,61
|
|ODAS
|9,86
|2.325.503.109
|% -6,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8949
|26,9005
|% -0,15
|
|Euro
|29,6991
|29,7079
|% -0,13
|
|Sterlin
|34,5396
|34,7128
|% 0,14
|
|Frank
|30,9617
|31,1482
|% 0,17
|
|Riyal
|7,1512
|7,1871
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|8,58
|
|Altın Gr.
|1.698
|1.698
|2,41
|
|Cumhuriyet
|11.289
|11.469
|-57,00
|
|Tam
|11.053
|11.172
|18,00
|
|Yarım
|5.518
|5.612
|9,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.806
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,66
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|21,31
|21,32
|0,18
|
|B. Petrol
|83,33
|83,33
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 37 kaybederek (% -0.72 ) 7, 184
-
17:59XU100
Endeks 6, 614 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 21 altında . İşlem hacmi 132, 928.00 milyon TL de
-
17:59KARTN
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 78.50 lira fiyatla işlem gören hissede 566, 451 adet işlem
-
17:58BOBET
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 165, 935 adet işlem
-
17:57KLRHO
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 892, 875 adet işlem