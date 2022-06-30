***GBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
30.06.2022 11:19
***GBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GBN]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 01/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
GBN
Garanti Portföy Beşinci Serbest Fon
Garanti Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040248
BIST
11:282.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,18
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
11:2816,6817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0435
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
11:2817,4530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0653
|Açılış
|: 17,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
11:28972,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 972,97
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler11:26
|BMSCH
|10,71
|53.349.223
|% 8,18
|
|PEGYO
|1,87
|13.589.445
|% 8,09
|
|RTALB
|7,25
|61.449.870
|% 6,77
|
|VKFYO
|5,35
|4.670.831
|% 5,73
|
|SERVE
|27,98
|80.722
|% 5,51
|
|LIDFA
|11,34
|13.380.537
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|90.852.519
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|208,20
|15.441.856
|% -6,51
|
|THYAO
|46,30
|1.281.877.570
|% 0,26
|
|SISE
|21,42
|1.228.985.750
|% 3,58
|
|EREGL
|26,60
|386.274.903
|% 0,23
|
|KRDMD
|11,10
|373.735.943
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,64
|303.045.618
|% 4,35
|
|EKGYO
|2,64
|303.045.618
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|288.092.884
|% 0,93
|
|SISE
|21,42
|1.228.985.750
|% 3,58
|
|ODAS
|2,89
|162.614.828
|% -0,34
|
|AKBNK
|8,06
|283.674.640
|% 0,50
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6605
|16,6746
|% 0,22
|
|Euro
|17,4267
|17,4513
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,1985
|20,2998
|% 0,41
|
|Frank
|17,3776
|17,4823
|% 0,10
|
|Riyal
|4,4308
|4,4530
|% 0,18
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-4,99
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.493
|6.585
|-56,00
|
|Yarım
|3.178
|3.220
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.609
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,71
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,44
|