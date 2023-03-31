***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2022-31.12.2022 Dönemine ait Faaliyet Raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130740BIST