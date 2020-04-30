***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.638.865 616.699Dönem Karı (Zararı)-2.602.405 27.953.024Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler991.877 12.254.813Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5-6 1.519.426 1.242.788Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4-14 1.042.243 -952.832Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 -392.354 -136.558Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.177.438 12.101.415İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.249.393 -39.591.138Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -81.531.738 -51.256.289Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -726.147 -2.273.501Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 84.719.108 24.919.894Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -256.955Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7-9 -886.891 208.636İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.932.016 -11.189.878Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.638.865 616.699YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-901.889 173.105Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5-6 -901.889 173.105FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.974 136.558Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-429.328Alınan Faiz17 392.354 136.558YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)700.002 926.362Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.353 191.369NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)703.355 1.117.731DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.860.422 742.691DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.563.777 1.860.422Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 39.000.000 95.866 21.520.325 -1.248.746 8.584.961 67.952.406 67.952.406Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler12 8.365.621 219.340 -8.584.961 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.591 27.953.024 27.968.615Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 39.000.000 111.457 29.885.946 -1.029.406 27.953.024 95.921.021 95.921.021Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 39.000.000 111.457 29.885.946 -1.029.406 27.953.024 95.921.021 95.921.021Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler12 27.953.024 -27.953.024 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)41.123 -2.602.405 -2.561.282Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 39.000.000 152.580 29.885.946 26.923.618 -2.602.405 93.359.739 93.359.739Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.089.499 2.656.849Ticari Alacaklar4 282.084.277 200.631.240İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar282.084.277 200.631.240Peşin Ödenmiş Giderler7 1.181.323 536.439Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 1.932.016Diğer Dönen Varlıklar10 150.793 75.850ARA TOPLAM287.505.892 205.832.394TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR287.505.892 205.832.394DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar4 795.462 1.337.296Maddi Duran Varlıklar5 1.724.774 1.587.637Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 2.811.826 2.772.046Ertelenmiş Vergi Varlığı11 1.132.360TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.464.422 5.696.979TOPLAM VARLIKLAR293.970.314 211.529.373KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar382.122İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20 382.122Kiralama İşlemlerinden Borçlar382.122Ticari Borçlar4 197.292.679 112.573.571Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 995.400 1.017.352Kısa Vadeli Karşılıklar14 654.973 403.077Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar654.973 403.077Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 1.066.471 1.222.078ARA TOPLAM200.391.645 115.216.078TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER200.391.645 115.216.078UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14 218.930 357.476Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar218.930 357.476Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 34.798TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER218.930 392.274TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER200.610.575 115.608.352ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar93.359.739 95.921.021Ödenmiş Sermaye12 39.000.000 39.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)152.580 111.457Diğer Kazançlar (Kayıplar)152.580 111.457Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.885.946 29.885.946Diğer Kısıtlanmış Yedekler29.885.946 29.885.946Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.923.618 -1.029.406Net Dönem Karı veya Zararı-2.602.405 27.953.024TOPLAM ÖZKAYNAKLAR93.359.739 95.921.021TOPLAM KAYNAKLAR293.970.314 211.529.373Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 55.878.067 69.185.111TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)55.878.067 69.185.111BRÜT KAR (ZARAR)55.878.067 69.185.111Genel Yönetim Giderleri16 -39.452.992 -35.164.996Pazarlama Giderleri16 -25.037.800 -14.573.348Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 46.223.739 99.442.465Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -41.390.857 -82.587.702ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.779.843 36.301.530FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.779.843 36.301.530SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.779.843 36.301.530Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.177.438 -8.348.506Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -8.391.768Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 1.177.438 43.262SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.602.405 27.953.024DÖNEM KARI (ZARARI)-2.602.405 27.953.024Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-2.602.405 27.953.024Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar41.123 15.591Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 51.403 19.989Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.280 -4.398Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi11 -10.280 -4.398Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.123 15.591TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.561.282 27.968.615Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-2.561.282 27.968.615http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841614BIST