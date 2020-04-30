***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2020 15:47
***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.638.865 616.699
Dönem Karı (Zararı)
-2.602.405 27.953.024
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
991.877 12.254.813
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6 1.519.426 1.242.788
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4-14 1.042.243 -952.832
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -392.354 -136.558
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.177.438 12.101.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.249.393 -39.591.138
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -81.531.738 -51.256.289
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -726.147 -2.273.501
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 84.719.108 24.919.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -256.955
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-9 -886.891 208.636
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.932.016 -11.189.878
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.638.865 616.699
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-901.889 173.105
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5-6 -901.889 173.105
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.974 136.558
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-429.328
Alınan Faiz
17 392.354 136.558
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
700.002 926.362
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.353 191.369
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
703.355 1.117.731
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.860.422 742.691
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.563.777 1.860.422
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 39.000.000 95.866 21.520.325 -1.248.746 8.584.961 67.952.406 67.952.406
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
12 8.365.621 219.340 -8.584.961 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.591 27.953.024 27.968.615
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 39.000.000 111.457 29.885.946 -1.029.406 27.953.024 95.921.021 95.921.021
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 39.000.000 111.457 29.885.946 -1.029.406 27.953.024 95.921.021 95.921.021
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
12 27.953.024 -27.953.024 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41.123 -2.602.405 -2.561.282
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 39.000.000 152.580 29.885.946 26.923.618 -2.602.405 93.359.739 93.359.739
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.089.499 2.656.849
Ticari Alacaklar
4 282.084.277 200.631.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
282.084.277 200.631.240
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.181.323 536.439
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 1.932.016
Diğer Dönen Varlıklar
10 150.793 75.850
ARA TOPLAM
287.505.892 205.832.394
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
287.505.892 205.832.394
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
4 795.462 1.337.296
Maddi Duran Varlıklar
5 1.724.774 1.587.637
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 2.811.826 2.772.046
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 1.132.360
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.464.422 5.696.979
TOPLAM VARLIKLAR
293.970.314 211.529.373
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
382.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 382.122
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
382.122
Ticari Borçlar
4 197.292.679 112.573.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 995.400 1.017.352
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 654.973 403.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
654.973 403.077
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.066.471 1.222.078
ARA TOPLAM
200.391.645 115.216.078
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
200.391.645 115.216.078
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 218.930 357.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
218.930 357.476
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 34.798
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
218.930 392.274
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
200.610.575 115.608.352
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
93.359.739 95.921.021
Ödenmiş Sermaye
12 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
152.580 111.457
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
152.580 111.457
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.885.946 29.885.946
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
29.885.946 29.885.946
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.923.618 -1.029.406
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.602.405 27.953.024
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
93.359.739 95.921.021
TOPLAM KAYNAKLAR
293.970.314 211.529.373
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 55.878.067 69.185.111
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.878.067 69.185.111
BRÜT KAR (ZARAR)
55.878.067 69.185.111
Genel Yönetim Giderleri
16 -39.452.992 -35.164.996
Pazarlama Giderleri
16 -25.037.800 -14.573.348
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 46.223.739 99.442.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -41.390.857 -82.587.702
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.779.843 36.301.530
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.779.843 36.301.530
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.779.843 36.301.530
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.177.438 -8.348.506
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -8.391.768
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 1.177.438 43.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.602.405 27.953.024
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.602.405 27.953.024
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.602.405 27.953.024
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
41.123 15.591
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 51.403 19.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.280 -4.398
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 -10.280 -4.398
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.123 15.591
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.561.282 27.968.615
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.561.282 27.968.615
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841614
BIST