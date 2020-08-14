***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 39.000.000 111.457 29.885.946 -1.029.406 27.953.024 95.921.021 95.921.021Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler11 27.953.024 -27.953.024 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)121.489 -6.269.889 -6.148.400 -6.148.400Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler39.000.000 232.946 29.885.946 26.923.618 -6.269.889 89.772.621 89.772.621Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 39.000.000 152.580 29.885.946 26.923.618 -2.602.405 93.359.739 93.359.739Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler11 -2.602.405 2.602.405 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-105.639 37.346.459 37.240.820 37.240.820Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler39.000.000 46.941 29.885.946 24.321.213 37.346.459 130.600.559 130.600.559Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.966.532 2.005.342Dönem Karı (Zararı)37.346.459 -6.269.889Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.651.686 -1.533.352Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 762.979 -558.562Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.174.860 1.175.783Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler587.531 312.373Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5-10 587.329 863.410Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-37.359 -218.557Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -133.589 -218.557Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17-19 96.230Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.197.503Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler1.197.503Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.554.475 -1.932.016Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-772İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-57.012.825 9.847.445Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-18.072.375Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-158.951.739 -55.696.089İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -158.951.739 -55.696.089Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-799.979 3.347.153İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -799.979 3.347.153Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-69.521 -198.329Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 118.923.139 60.989.843İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)118.923.139 60.989.843Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.957.650 1.404.867İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.957.650 1.404.867İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.014.680 2.044.204Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-188.941 -38.862Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.762.911YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-105.771 -150.252Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 2.813Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-182.890 -150.252Alınan Temettüler74.306FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.976.771 218.557Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.200.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-260.588Ödenen Faiz17-19 -96.230Alınan Faiz16 133.589 218.557YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)904.468 2.073.647Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi118.994 -39.736NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.023.462 2.033.911DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.563.777 1.860.422DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.587.239 3.894.333Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.846.437 4.089.499Finansal Yatırımlar4 16.800.566Ticari Alacaklar5 440.337.011 282.084.277Peşin Ödenmiş Giderler1.250.844 1.181.323Diğer Dönen Varlıklar119.602 150.793ARA TOPLAM463.354.460 287.505.892TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR463.354.460 287.505.892DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5 111.676Diğer Alacaklar6 1.626.632 795.462Maddi Duran Varlıklar7 1.474.466 1.724.774Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 2.587.579 2.811.826Ertelenmiş Vergi Varlığı10 585.346 1.132.360TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.385.699 6.464.422TOPLAM VARLIKLAR469.740.159 293.970.314KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10.420.186 382.122İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.420.186 382.122Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 220.186 382.122Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 10.200.000Ticari Borçlar5 316.215.818 197.292.679Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 1.199.246 995.400Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 7.218.140Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.038.855 654.973Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.038.855 654.973Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 2.639.906 1.066.471ARA TOPLAM338.732.151 200.391.645TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER338.732.151 200.391.645UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar41.761İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar41.761Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 41.761Uzun Vadeli Karşılıklar13 365.688 218.930Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar365.688 218.930TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER407.449 218.930TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER339.139.600 200.610.575ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar130.600.559 93.359.739Ödenmiş Sermaye11 39.000.000 39.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)46.941 152.580Diğer Kazançlar (Kayıplar)46.941 152.580Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.885.946 29.885.946Diğer Kısıtlanmış Yedekler29.885.946 29.885.946Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 24.321.213 26.923.618Net Dönem Karı veya Zararı11 37.346.459 -2.602.405TOPLAM ÖZKAYNAKLAR130.600.559 93.359.739TOPLAM KAYNAKLAR469.740.159 293.970.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 82.436.496 22.573.061 50.433.880 12.441.301TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)82.436.496 22.573.061 50.433.880 12.441.301BRÜT KAR (ZARAR)82.436.496 22.573.061 50.433.880 12.441.301Genel Yönetim Giderleri15 -28.142.688 -18.681.166 -15.999.775 -9.707.402Pazarlama Giderleri15 -11.647.652 -13.580.666 -6.057.866 -9.286.076Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 37.992.432 27.998.804 25.512.823 13.854.673Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -31.542.816 -25.041.521 -21.407.118 -13.078.743ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.095.772 -6.731.488 32.481.944 -5.776.247Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 75.078 75.078Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -1.197.503 -1.135.485FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)47.973.347 -6.731.488 31.421.537 -5.776.247Finansman Giderleri19 -72.413 -72.413SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.900.934 -6.731.488 31.349.124 -5.776.247Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.554.475 461.599 -6.882.674 35.294Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -9.981.051 -7.218.295Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 -573.424 461.599 335.621 35.294SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37.346.459 -6.269.889 24.466.450 -5.740.953DÖNEM KARI (ZARARI)37.346.459 -6.269.889 24.466.450 -5.740.953Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları37.346.459 -6.269.889 24.466.450 -5.740.953Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-105.639 121.489 -14.033 7.192Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -132.049 151.861 -17.542 8.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26.410 -30.372 3.509 -1.798Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi10 26.410 -30.372 3.509 -1.798Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-105.639 121.489 -14.033 7.192TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.240.820 -6.148.400 24.452.417 -5.733.761Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları37.240.820 -6.148.400 24.452.417 -5.733.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868984BIST