***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler39.000.000 60.974 29.885.946 24.321.213 12.880.009 106.148.142 106.148.142Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 39.000.000 37.102 29.885.946 24.321.213 48.312.669 141.556.930 141.556.930Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler13 48.312.669 -48.312.669 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-77.082 12.846.589 12.769.507 12.769.507Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler39.000.000 -39.980 29.885.946 72.633.882 12.846.589 154.326.437 154.326.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.026.778 3.146.265Dönem Karı (Zararı)12.846.589 12.880.009Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.846.589 12.880.009Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.648.512 4.953.189Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 760.715 395.068Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.705 596.845Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.705 596.845Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler336.618 263.300Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 336.618 263.300Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler653.987 -35.843Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -691.591 -48.134Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19-21 1.345.578 12.291Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.158.543Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.042.732 62.018Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler20 3.042.732 62.018Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 3.015.708 3.671.801İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler13.531.677 -14.686.933Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)1.948.934 -3.440.575Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.509.001 -27.017.701İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -26.509.001 -27.017.701Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.136.302 29.563İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.136.302 29.563Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.539.084 -524.915Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.780.173 16.661.852İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 32.780.173 16.661.852Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -63.518 -160.804Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.855.768 -233.270İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.855.768 -233.270İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-77.897 -1.083Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -77.897 -1.083Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları32.026.778 3.146.265YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI387.318 -110.089Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-710.000 -110.089Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -682.039 -110.089Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-27.961Alınan Temettüler15 1.097.318FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.129.891 -91.188Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-7.130.000Kredilerden Nakit Girişleri9 -7.130.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-345.904 -127.031Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları9 -345.904 -127.031Ödenen Faiz19-21 -1.345.578 -12.291Alınan Faiz18 691.591 48.134YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.284.205 2.944.988Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.158.543 293.694NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.442.748 3.238.682DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 9.954.441 2.563.777DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 36.397.189 5.802.459Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 39.014.004 12.347.194Finansal Yatırımlar24.876.095 30.965.079Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar24.876.095 30.965.079Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 24.876.095 30.965.079Ticari Alacaklar593.704.576 567.192.870İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 593.704.576 567.192.870Peşin Ödenmiş Giderler3.296.467 1.757.383İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 3.296.467 1.757.383Diğer Dönen Varlıklar10 76.342 113.324ARA TOPLAM660.967.484 612.375.850TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR660.967.484 612.375.850DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar3.858.786 4.958.106İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.858.786 4.958.106Maddi Duran Varlıklar7 7.511.776 4.971.102Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 4.792.226 4.998.335Ertelenmiş Vergi Varlığı12 1.492.576 833.561TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.655.364 15.761.104TOPLAM VARLIKLAR678.622.848 628.136.954KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23.650.167 30.388.153İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar22.900.000 30.030.000Banka Kredileri9 22.900.000 30.030.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar750.167 358.153Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 750.167 358.153Ticari Borçlar482.916.249 450.136.076İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 482.916.249 450.136.076Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 6.293.101 1.929.691Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 3.650.536 72.980Kısa Vadeli Karşılıklar1.482.282 1.226.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.482.282 1.226.558Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 3.263.874 1.547.454ARA TOPLAM521.256.209 485.300.912TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER521.256.209 485.300.912UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.828.038 180.676İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.828.038 180.676Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 1.828.038 180.676Uzun Vadeli Karşılıklar1.212.164 1.098.436Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.212.164 1.098.436TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.040.202 1.279.112TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER524.296.411 486.580.024ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar154.326.437 141.556.930Ödenmiş Sermaye13 39.000.000 39.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-39.980 37.102Diğer Kazançlar (Kayıplar)13 -39.980 37.102Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.885.946 29.885.946Diğer Kısıtlanmış Yedekler13 29.885.946 29.885.946Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları72.633.882 24.321.213Net Dönem Karı veya Zararı12.846.589 48.312.669TOPLAM ÖZKAYNAKLAR154.326.437 141.556.930TOPLAM KAYNAKLAR678.622.848 628.136.954Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 30.043.289 32.002.616TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.043.289 32.002.616BRÜT KAR (ZARAR)30.043.289 32.002.616Genel Yönetim Giderleri17 -17.751.266 -12.142.913Pazarlama Giderleri17 -7.104.880 -5.589.786Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 60.560.107 12.479.609Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -46.687.637 -10.135.698ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.059.613 16.613.828Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 1.097.318Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -3.042.732 -62.018FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)17.114.199 16.551.810Finansman Giderleri21 -1.251.902SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.862.297 16.551.810Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.015.708 -3.671.801Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -3.655.453 -2.762.756Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 639.745 -909.045SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.846.589 12.880.009DÖNEM KARI (ZARARI)12.846.589 12.880.009Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları12.846.589 12.880.009Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-77.082 -91.606Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -96.352 -114.507Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19.270 22.901Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12 19.270 22.901Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-77.082 -91.606TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.769.507 12.788.403Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları12.769.507 12.788.403http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942269BIST