***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 39.000.000 152.580 29.885.946 26.923.618 -2.602.405 93.359.739 93.359.739Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler13 -2.602.405 2.602.405 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-105.639 37.346.459 37.240.820 37.240.820Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler39.000.000 46.941 29.885.946 24.321.213 37.346.459 130.600.559 130.600.559Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 39.000.000 37.102 29.885.946 24.321.213 48.312.669 141.556.930 141.556.930Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler13 48.312.669 -48.312.669 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-118.564 11.420.881 11.302.317 11.302.317Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Ma 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler39.000.000 -81.462 29.885.946 72.633.882 11.420.881 152.859.247 152.859.247Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.561.987 9.031.537Dönem Karı (Zararı)11.420.881 37.346.459Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.420.881 37.346.459Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-104.541 13.458.386Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7-8 1.275.236 762.979Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.017 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.017 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler461.074 1.174.860Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 461.074 1.174.860Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.403.396 -37.359Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -1.465.994 -133.589Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19-21 2.869.390 96.230Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-3.369.043 -118.994Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.290.877 1.197.503Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler4-20 -1.290.877 1.197.503Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 2.894.065 10.554.475Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-772Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-772Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-1.481.409 -74.306İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler18.245.647 -41.773.308Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-46.619.477 -158.951.739İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)klardaki Azalış (Artış)1.383.929 -799.979Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-718.534 -69.521Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler65.545.263 118.923.139İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 65.545.263 118.923.139Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -9.001 -188.941Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.241.024 2.076.644İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.241.024 2.076.644İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.577.557 -2.762.911Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -3.577.557 -2.762.911Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları29.561.987 9.031.537YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.104.203 -18.103.840Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.813Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.813Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.299.635 -182.890Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7-8 -1.299.635 -182.890Alınan Temettüler1.481.409 74.306Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.285.977 -17.998.069FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.463.456 9.976.771Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri586.000 10.200.000Kredilerden Nakit Girişleri9 586.000 10.200.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-646.060 -260.588Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları9 -646.060 -260.588Ödenen Faiz19-21 -2.869.390 -96.230Alınan Faiz18 1.465.994 133.589YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.994.328 904.468Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.369.043 118.994NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.363.371 1.023.462DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 9.954.441 2.563.777DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 34.317.812 3.587.239Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 39.652.469 12.347.194Finansal Yatırımlar40.628.776 30.965.079Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar40.628.776 30.965.079Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 40.628.776 30.965.079Ticari Alacaklar613.809.330 567.192.870İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 613.809.330 567.192.870Peşin Ödenmiş Giderler2.426.224 1.757.383İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.426.224 1.757.383Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar471.132Diğer Dönen Varlıklar10 84.924 113.324ARA TOPLAM697.072.855 612.375.850TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR697.072.855 612.375.850DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar3.652.270 4.958.106İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.652.270 4.958.106Maddi Duran Varlıklar7 7.474.637 4.971.102Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 4.904.479 4.998.335Ertelenmiş Vergi Varlığı12 1.075.562 833.561TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.106.948 15.761.104TOPLAM VARLIKLAR714.179.803 628.136.954KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar31.638.319 30.388.153İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar30.616.000 30.030.000Banka Kredileri9 30.616.000 30.030.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.022.319 358.153Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 1.022.319 358.153Ticari Borçlar515.681.339 450.136.076İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 515.681.339 450.136.076Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 3.377.596 1.547.454Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 0 72.980Kısa Vadeli Karşılıklar1.641.529 1.226.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.641.529 1.226.558Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 5.355.457 1.929.691ARA TOPLAM557.694.240 485.300.912TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER557.694.240 485.300.912UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.342.573 180.676İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.342.573 180.676Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 2.342.573 180.676Uzun Vadeli Karşılıklar1.283.743 1.098.436Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.283.743 1.098.436TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.626.316 1.279.112TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER561.320.556 486.580.024ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar152.859.247 141.556.930Ödenmiş Sermaye13 39.000.000 39.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-81.462 37.102Diğer Kazançlar (Kayıplar)13 -81.462 37.102Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.885.946 29.885.946Diğer Kısıtlanmış Yedekler13 29.885.946 29.885.946Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları72.633.882 24.321.213Net Dönem Karı veya Zararı11.420.881 48.312.669TOPLAM ÖZKAYNAKLAR152.859.247 141.556.930TOPLAM KAYNAKLAR714.179.803 628.136.954Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 57.558.393 82.436.496 27.515.104 50.433.880TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)57.558.393 82.436.496 27.515.104 50.433.880BRÜT KAR (ZARAR)57.558.393 82.436.496 27.515.104 50.433.880Genel Yönetim Giderleri17 -38.137.206 -28.142.688 -20.385.940 -15.999.775Pazarlama Giderleri17 -17.016.885 -11.647.652 -9.912.005 -6.057.866Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 112.361.125 37.992.432 51.801.018 25.512.823Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -100.553.101 -31.542.816 -53.865.464 -21.407.118ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.212.326 49.095.772 -4.847.287 32.481.944Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 2.772.286 75.078 1.674.968 75.078Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 0 -1.197.503 3.042.732 -1.135.485FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.984.612 47.973.347 -129.587 31.421.537Finansman Giderleri21 -2.669.666 -72.413 -1.417.764 -72.413SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.314.946 47.900.934 -1.547.351 31.349.124Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.894.065 -10.554.475 121.643 -6.882.674Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -3.106.425 -9.981.051 549.028 -7.218.295Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 212.360 -573.424 -427.385 335.621SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.420.881 37.346.459 -1.425.708 24.466.450DÖNEM KARI (ZARARI)11.420.881 37.346.459 -1.425.708 24.466.450Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları11.420.881 37.346.459 -1.425.708 24.466.450Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-118.564 -105.639 -41.482 -14.033Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -148.205 -132.049 -51.853 -17.542Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29.641 26.410 10.371 3.509Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12 29.641 26.410 10.371 3.509Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-118.564 -105.639 -41.482 -14.033TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.302.317 37.240.820 -1.467.190 24.452.417Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları11.302.317 37.240.820 -1.467.190 24.452.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958379BIST