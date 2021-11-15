***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.000.000 152.580 29.885.946 26.923.618 -2.602.405 93.359.739 93.359.739Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-2.602.405 2.602.405 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-105.639 37.346.459 37.240.820 37.240.820Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler39.000.000 46.941 29.885.946 24.321.213 37.346.459 130.600.559 130.600.559Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.000.000 37.102 29.885.946 24.321.213 48.312.669 141.556.930 141.556.930Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler48.312.669 -48.312.669 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-132.418 10.346.117 10.213.699 10.213.699Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kalemindenetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13 39.000.000 -95.316 29.885.946 72.633.882 10.346.117 151.770.629 151.770.629Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI57.803.539 13.422.619Dönem Karı (Zararı)10.346.117 47.443.684Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.346.117 47.443.684Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler401.256 16.528.747Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7-8 2.209.237 1.136.869Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.120 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 6.120 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler821.165 730.069Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 821.165 730.069Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.821.012 324.994Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -3.066.206 -235.409Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19-21 4.887.218 560.403Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevri 2.341.888Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler20 -3.353.588 2.341.888Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 2.357.369 13.606.199Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-772Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-772İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler47.056.166 -50.549.812Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.980.966 -226.886.476İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -3.980.966 -226.886.476Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler620.832 -2.487.700İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)620.832 -2.487.700Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-198.956 157.285Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler50.947.981 186.194.342İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 50.947.981 186.194.342Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.502.211 2.692.400İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.502.211 2.692.400İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.834.936 -10.219.663Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -3.577.556 -9.981.051Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)15 -257.380 -238.612Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları57.803.539 13.422.619YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-27.114.353 -25.767.728Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.991Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.991Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.311.389 -1.667.413Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7-8 -1.480.255 -1.667.413Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7-8 -831.134Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-26.316.174 -24.326.790Alınan Temettüler20 1.513.210 223.484FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.546.586 15.975.642Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-5.830.000 16.650.000Kredilerden Nakit Girişleri-5.830.000 16.650.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-895.574 -349.364Ödenen Faiz19-21 -4.887.218 -560.403Alınan Faiz18 3.066.206 235.409YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.142.600 3.630.533Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.460.059 1.610.500NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.602.659 5.241.033DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 9.954.441 2.563.777DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 35.557.100 7.804.810Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 36.869.221 12.347.194Finansal Yatırımlar60.208.474 30.965.079Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar60.208.474 30.965.079Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 60.208.474 30.965.079Ticari Alacaklar571.167.719 567.192.870İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 571.167.719 567.192.870Peşin Ödenmiş Giderler1.956.339 1.757.383İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.956.339 1.757.383Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 1.382.071Diğer Dönen Varlıklar10 101.460 113.324ARA TOPLAM671.685.284 612.375.850TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR671.685.284 612.375.850DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar4.349.138 4.958.106İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.349.138 4.958.106Maddi Duran Varlıklar7 7.057.815 4.971.102Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 5.399.054 4.998.335Ertelenmiş Vergi Varlığı12 704.782 833.561TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.510.789 15.761.104TOPLAM VARLIKLAR689.196.073 628.136.954KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar25.160.950 30.388.153İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar25.160.950 30.388.153Banka Kredileri9 24.200.000 30.030.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 960.950 358.153Ticari Borçlar501.084.060 450.136.076İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 501.084.060 450.136.076Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 3.328.658 1.547.454Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 0 72.980Kısa Vadeli Karşılıklar1.737.635 1.226.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.737.635 1.226.558Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 2.643.046 1.929.691ARA TOPLAM533.954.349 485.300.912TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER533.954.349 485.300.912UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.154.428 180.676İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.154.428 180.676Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 2.154.428 180.676Uzun Vadeli Karşılıklar1.316.667 1.098.436Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.316.667 1.098.436TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.471.095 1.279.112TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER537.425.444 486.580.024ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar151.770.629 141.556.930Ödenmiş Sermaye13 39.000.000 39.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-95.316 37.102Diğer Kazançlar (Kayıplar)13 -95.316 37.102Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.885.946 29.885.946Diğer Kısıtlanmış Yedekler13 29.885.946 29.885.946Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları72.633.882 24.321.213Net Dönem Karı veya Zararı10.346.117 48.312.669TOPLAM ÖZKAYNAKLAR151.770.629 141.556.930TOPLAM KAYNAKLAR689.196.073 628.136.954Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 82.550.580 110.581.044 24.992.187 28.144.548TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)82.550.580 110.581.044 24.992.187 28.144.548BRÜT KAR (ZARAR)82.550.580 110.581.044 24.992.187 28.144.548Genel Yönetim Giderleri17 -57.642.906 -42.661.806 -19.505.700 -14.519.118Pazarlama Giderleri17 -27.465.321 -18.760.827 -10.448.436 -7.113.175Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 176.617.427 65.947.557 64.256.302 27.955.125Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -161.648.911 -51.450.072 -61.095.810 -19.907.256ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.410.869 63.655.896 -1.801.457 14.560.124Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 4.866.798 223.484 2.094.512 149.178Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 0 -2.341.888 0 -1.144.385FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)17.277.667 61.537.492 293.055 13.564.917Finansman Giderleri21 -4.574.181 -487.609 -1.904.515 -415.196SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.703.486 61.049.883 -1.611.460 13.149.721Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.357.369 -13.606.199 536.696 -3.051.724Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -2.195.485 -13.274.043 910.940 -3.292.992Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -161.884 -332.156 -374.244 241.268SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.346.117 47.443.684 -1.074.764 10.097.997DÖNEM KARI (ZARARI)10.346.117 47.443.684 -1.074.764 10.097.997Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.346.117 47.443.684 -1.074.764 10.097.997Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-132.418 -110.206 -13.854 -4.567Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -165.523 -137.757 -17.318 -5.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler33.105 27.551 3.464 1.141Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12 33.105 27.551 3.464 1.141Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-132.418 -110.206 -13.854 -4.567TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.213.699 47.333.478 -1.088.618 10.093.430Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.213.699 47.333.478 -1.088.618 10.093.430http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977851BIST