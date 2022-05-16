***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 39.000.000 37.102 29.885.946 24.321.213 48.312.669 141.556.930 141.556.930Transferler13 48.312.669 -48.312.669Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-77.082 12.846.589 12.769.507 12.769.507Dönem Sonu Bakiyeler39.000.000 39.980 29.885.946 72.633.882 12.846.589 154.326.437 154.326.437Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 39.000.000 -394.879 29.885.946 72.633.882 65.850.105 206.975.054 206.975.054Transferler65.850.105 -65.850.105Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 106.982 2.036.624 2.143.606 2.143.606Dönem Sonu Bakiyeler39.000.000 -287.897 29.885.946 138.483.987 2.036.624 209.118.660 209.118.660Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.075.346 30.769.435Dönem Karı (Zararı)2.036.624 12.846.589Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.036.624 12.846.589Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-12.969.388 5.648.512Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 1.501.413 760.715Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-13.073.072 -2.705Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-13.073.072 -2.705Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler98.073 336.618Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 98.073 336.618Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.621.989 653.987Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -281.457 -691.591Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19-21 1.903.446 1.345.578Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-4.797.245 -2.158.543Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-67.076 3.042.732Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler20 -67.076 3.042.732Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 1.746.530 3.015.708İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.142.582 12.274.334Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.194.458 -26.509.001İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -14.194.458 -26.509.001Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.618.046 1.136.302İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.618.046 1.136.302Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.614.523 -1.539.084Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.376.956 32.780.173İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 30.376.956 32.780.173Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -246.525 -63.518Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-23.786.737 5.855.768İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-23.786.737 5.855.768İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-59.249 613.694Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -340.706 -77.897Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 281.457 691.591Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-23.075.346 30.769.435YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI14.014.226 2.336.252Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.710.162 -710.000Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -771.310 -682.039Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-938.852 -27.961Alınan Temettüler15 0 1.097.318Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)15.724.388 1.948.934FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.289.884 -8.821.482Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-5.014.000 -7.130.000Kredilerden Nakit Girişleri9 -5.014.000 -7.130.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-372.438 -345.904Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları9 -372.438 -345.904Ödenen Faiz19-21 -1.903.446 -1.345.578YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.351.004 24.284.205Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.797.245 2.158.543NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.553.759 26.442.748DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 46.719.204 9.954.441DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 35.165.445 36.397.189Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 39.478.790 51.828.146Finansal Yatırımlar800.872 15.757.369Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar800.872 15.757.369Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 800.872 15.757.369Ticari Alacaklar802.404.079 775.136.548İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 802.404.079 775.136.548Peşin Ödenmiş Giderler4.354.925 1.740.402İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 4.354.925 1.740.402Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 340.706Diğer Dönen Varlıklar130.527 51.305İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 130.527 51.305ARA TOPLAM847.509.899 844.513.770TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR847.509.899 844.513.770DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6.291.237 4.752.413İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 6.291.237 4.752.413Maddi Duran Varlıklar7 11.026.920 11.322.632Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 5.887.669 5.327.525Ertelenmiş Vergi Varlığı12 830.028 2.011.196TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.035.854 23.413.766TOPLAM VARLIKLAR871.545.753 867.927.536KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.861.006 10.777.878İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.983.000 8.997.000Banka Kredileri9 3.983.000 8.997.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.878.006 1.780.878Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 1.878.006 1.780.878Ticari Borçlar632.548.146 602.171.188İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 632.548.146 602.171.188Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 10.048.169 15.361.843Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 0 18.977.185Kısa Vadeli Karşılıklar4.514.389 4.213.759Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 4.514.389 4.213.759Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 2.605.642 2.874.782ARA TOPLAM655.577.352 654.376.635TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER655.577.352 654.376.635UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.717.056 4.430.123İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.717.056 4.430.123Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 4.717.056 4.430.123Uzun Vadeli Karşılıklar2.132.685 2.145.724Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.132.685 2.145.724TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.849.741 6.575.847TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER662.427.093 660.952.482ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar209.118.660 206.975.054Ödenmiş Sermaye13 39.000.000 39.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-287.897 -394.879Diğer Kazançlar (Kayıplar)13 -287.897 -394.879Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.885.946 29.885.946Diğer Kısıtlanmış Yedekler13 29.885.946 29.885.946Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları138.483.987 72.633.882Net Dönem Karı veya Zararı2.036.624 65.850.105TOPLAM ÖZKAYNAKLAR209.118.660 206.975.054TOPLAM KAYNAKLAR871.545.753 867.927.536Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 45.465.651 30.043.289TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)45.465.651 30.043.289BRÜT KAR (ZARAR)45.465.651 30.043.289Genel Yönetim Giderleri17 -26.514.718 -17.751.266Pazarlama Giderleri17 -15.587.990 -7.104.880Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 105.880.896 60.560.107Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -103.757.961 -46.687.637ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.485.878 19.059.613Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 67.076 1.097.318Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 0 -3.042.732FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.552.954 17.114.199Finansman Giderleri21 -1.769.800 -1.251.902SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.783.154 15.862.297Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.746.530 -3.015.708Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -592.107 -3.655.453Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -1.154.423 639.745SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.036.624 12.846.589DÖNEM KARI (ZARARI)2.036.624 12.846.589Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.036.624 12.846.589Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar106.982 -77.082Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 133.727 -96.352Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-26.745 19.270Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12 -26.745 19.270Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)106.982 -77.082TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.143.606 12.769.507Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.143.606 12.769.507http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030715BIST