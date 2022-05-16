***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
16.05.2022 22:34
***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 39.000.000 37.102 29.885.946 24.321.213 48.312.669 141.556.930 141.556.930
Transferler
13 48.312.669 -48.312.669
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-77.082 12.846.589 12.769.507 12.769.507
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 39.980 29.885.946 72.633.882 12.846.589 154.326.437 154.326.437
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 39.000.000 -394.879 29.885.946 72.633.882 65.850.105 206.975.054 206.975.054
Transferler
65.850.105 -65.850.105
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 106.982 2.036.624 2.143.606 2.143.606
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -287.897 29.885.946 138.483.987 2.036.624 209.118.660 209.118.660
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.075.346 30.769.435
Dönem Karı (Zararı)
2.036.624 12.846.589
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.036.624 12.846.589
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.969.388 5.648.512
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 1.501.413 760.715
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-13.073.072 -2.705
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-13.073.072 -2.705
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
98.073 336.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 98.073 336.618
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.621.989 653.987
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -281.457 -691.591
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19-21 1.903.446 1.345.578
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.797.245 -2.158.543
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-67.076 3.042.732
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -67.076 3.042.732
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 1.746.530 3.015.708
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.142.582 12.274.334
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.194.458 -26.509.001
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -14.194.458 -26.509.001
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.618.046 1.136.302
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.618.046 1.136.302
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.614.523 -1.539.084
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.376.956 32.780.173
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 30.376.956 32.780.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -246.525 -63.518
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.786.737 5.855.768
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.786.737 5.855.768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.249 613.694
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -340.706 -77.897
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 281.457 691.591
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.075.346 30.769.435
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
14.014.226 2.336.252
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.710.162 -710.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -771.310 -682.039
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-938.852 -27.961
Alınan Temettüler
15 0 1.097.318
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15.724.388 1.948.934
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.289.884 -8.821.482
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-5.014.000 -7.130.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 -5.014.000 -7.130.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-372.438 -345.904
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
9 -372.438 -345.904
Ödenen Faiz
19-21 -1.903.446 -1.345.578
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.351.004 24.284.205
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.797.245 2.158.543
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.553.759 26.442.748
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 46.719.204 9.954.441
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 35.165.445 36.397.189
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 39.478.790 51.828.146
Finansal Yatırımlar
800.872 15.757.369
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
800.872 15.757.369
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 800.872 15.757.369
Ticari Alacaklar
802.404.079 775.136.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 802.404.079 775.136.548
Peşin Ödenmiş Giderler
4.354.925 1.740.402
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.354.925 1.740.402
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 340.706
Diğer Dönen Varlıklar
130.527 51.305
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 130.527 51.305
ARA TOPLAM
847.509.899 844.513.770
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
847.509.899 844.513.770
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6.291.237 4.752.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.291.237 4.752.413
Maddi Duran Varlıklar
7 11.026.920 11.322.632
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 5.887.669 5.327.525
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 830.028 2.011.196
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.035.854 23.413.766
TOPLAM VARLIKLAR
871.545.753 867.927.536
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.861.006 10.777.878
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.983.000 8.997.000
Banka Kredileri
9 3.983.000 8.997.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.878.006 1.780.878
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.878.006 1.780.878
Ticari Borçlar
632.548.146 602.171.188
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 632.548.146 602.171.188
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 10.048.169 15.361.843
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 0 18.977.185
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.514.389 4.213.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.514.389 4.213.759
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 2.605.642 2.874.782
ARA TOPLAM
655.577.352 654.376.635
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
655.577.352 654.376.635
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.717.056 4.430.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.717.056 4.430.123
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 4.717.056 4.430.123
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.132.685 2.145.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.132.685 2.145.724
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.849.741 6.575.847
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
662.427.093 660.952.482
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
209.118.660 206.975.054
Ödenmiş Sermaye
13 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-287.897 -394.879
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
13 -287.897 -394.879
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.885.946 29.885.946
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
13 29.885.946 29.885.946
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
138.483.987 72.633.882
Net Dönem Karı veya Zararı
2.036.624 65.850.105
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
209.118.660 206.975.054
TOPLAM KAYNAKLAR
871.545.753 867.927.536
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 45.465.651 30.043.289
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.465.651 30.043.289
BRÜT KAR (ZARAR)
45.465.651 30.043.289
Genel Yönetim Giderleri
17 -26.514.718 -17.751.266
Pazarlama Giderleri
17 -15.587.990 -7.104.880
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 105.880.896 60.560.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -103.757.961 -46.687.637
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.485.878 19.059.613
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 67.076 1.097.318
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 -3.042.732
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.552.954 17.114.199
Finansman Giderleri
21 -1.769.800 -1.251.902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.783.154 15.862.297
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.746.530 -3.015.708
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -592.107 -3.655.453
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -1.154.423 639.745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.036.624 12.846.589
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.036.624 12.846.589
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.036.624 12.846.589
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
106.982 -77.082
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 133.727 -96.352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26.745 19.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 -26.745 19.270
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.982 -77.082
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.143.606 12.769.507
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.143.606 12.769.507
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030715
BIST