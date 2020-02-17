***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2019 - 31/12/2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIMali Tablonun Verilme Nedeni2019 YILI 4.DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2019Açıklamalar2019 YILI 4.DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819722BIST