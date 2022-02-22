***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
22.02.2022 11:53
***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Maslak Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
21/02/2022
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Maslak Vergi Dairesine sunulmuş olan Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre
düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003406
BIST
14:412.026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -12,52
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
14:4113,8067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1441
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,6330
14:4115,6811
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2023
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6842
En Düşük
15,4300
14:41841,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,29
|Açılış
|: 842,08
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler14:39
|HUNER
|2,20
|3.425.279
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.045.728
|% 9,94
|
|POLTK
|593,00
|81.578.213
|% 8,09
|
|BASCM
|5,67
|395.881
|% 7,59
|
|TCELL
|20,76
|464.909.307
|% 7,34
|
|PKENT
|467,30
|776.185
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|47.988.124
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|28,94
|2.592.872.810
|% -1,70
|
|KRDMD
|11,71
|993.218.152
|% -0,17
|
|EREGL
|28,56
|877.545.033
|% -1,04
|
|YKBNK
|4,02
|851.122.339
|% -0,74
|
|KARSN
|3,97
|731.238.702
|% -0,50
|
|YKBNK
|4,02
|851.122.339
|% -0,74
|
|KARSN
|3,97
|731.238.702
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,26
|275.455.394
|% -1,74
|
|ODAS
|1,36
|148.541.131
|% 0,00
|
|THYAO
|28,94
|2.592.872.810
|% -1,70
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7987
|13,8085
|% 1,07
|
|Euro
|15,6611
|15,6829
|% 1,32
|
|Sterlin
|18,6659
|18,7596
|% 0,73
|
|Frank
|14,9557
|15,0458
|% 0,73
|
|Riyal
|3,6672
|3,6856
|% 1,01
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-10,40
|
|Altın Gr.
|840
|840
|3,16
|
|Cumhuriyet
|5.596
|5.681
|65,00
|
|Tam
|5.569
|5.708
|66,60
|
|Yarım
|2.692
|2.761
|32,21
|
|Çeyrek
|1.350
|1.380
|16,11
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,14
|
|B. Petrol
|95,13
|95,13
|2,14
|
Seans Raporu
14:39
daha fazla
-
14:54XU100
Endeks 2, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 17, 579.00 milyon TL de
-
14:54TEKTU
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 146, 893 adet işlem
-
14:53MAALT
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 247.90 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 946 adet işlem
-
14:51MERIT
Yüzde -7.68 oranında düşüşle 32.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 888, 116 adet işlem
-
14:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 43 kaybederek (% -0.62 ) 1, 825