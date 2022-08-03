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***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

03.08.2022 14:49
***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.04.2022-30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Maslak Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
03/08/2022
Açıklamalar

01.04.2022-30.06.2022 Dönemi Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Maslak Vergi Dairesine sunulmuş olan 
Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051443


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Tam 6.829 6.881 25,00  
Yarım 3.328 3.364 12,00  
Çeyrek 1.669 1.682 7,00  
Gümüş.Ons 20,00 20,02 0,04  
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B. Petrol 101 101 0,42  
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