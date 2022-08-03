***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
03.08.2022 14:49
***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.04.2022-30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Maslak Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
03/08/2022
Açıklamalar
01.04.2022-30.06.2022 Dönemi Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Maslak Vergi Dairesine sunulmuş olan
Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051443
BIST
14:382.674
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 26,77
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
14:3817,9636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0182
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
14:3818,3001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0507
|Açılış
|: 18,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
14:381.019,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,74
|Açılış
|: 1.019,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler14:37
|YEOTK
|21,92
|127.993.824
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|52.470.829
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|COSMO
|16,55
|992.720
|% 9,97
|
|KRPLS
|7,51
|222.269.611
|% 9,96
|
|TURGG
|242,50
|22.433.515
|% -9,88
|
|YAYLA
|4,57
|8.848.928
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|ISGYO
|18,67
|226.157.335
|% -9,46
|
|KZBGY
|52,50
|92.256.964
|% -8,62
|
|THYAO
|54,15
|4.666.340.844
|% 3,44
|
|SISE
|23,32
|2.199.633.830
|% 2,01
|
|SASA
|48,82
|997.550.667
|% 1,16
|
|ASELS
|23,12
|712.185.041
|% 1,76
|
|TSKB
|2,77
|650.868.733
|% 6,13
|
|TSKB
|2,77
|650.868.733
|% 6,13
|
|ODAS
|4,18
|612.778.542
|% 4,50
|
|EKGYO
|3,10
|391.153.931
|% 0,65
|
|AKFGY
|2,78
|333.019.204
|% 9,45
|
|ZOREN
|2,29
|268.145.458
|% 9,57
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9566
|17,9647
|% 0,11
|
|Euro
|18,2853
|18,2986
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,8342
|21,9437
|% 0,40
|
|Frank
|18,6769
|18,7894
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7620
|4,7859
|% 0,05
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|4,36
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,74
|
|Cumhuriyet
|6.803
|6.906
|-35,00
|
|Tam
|6.829
|6.881
|25,00
|
|Yarım
|3.328
|3.364
|12,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.682
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,02
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,42
|
Seans Raporu
14:37
daha fazla
-
14:52ODAS
Yüzde 4.50 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 148, 895, 549 adet işlem
-
14:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 76 artarak (% 0.94 ) 2, 859
-
14:51GLBMD
Yüzde 9.88 oranında artışla 9.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 661, 426 adet işlem
-
14:50DZGYO
Yüzde 4.39 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 142, 973 adet işlem
-
14:49CUSAN
Yüzde 4.91 oranında artışla 11.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 494, 499 adet işlem