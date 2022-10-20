***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
20.10.2022 14:45
***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.07.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Maslak Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/10/2022
Açıklamalar
01.07.2022-30.09.2022 Dönemi Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Maslak Vergi Dairesine sunulmuş olan
Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073073
BIST
15:213.936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 55,48
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
15:2118,5718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0241
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
15:2118,2552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0816
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2969
En Düşük
18,1338
15:21978,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,40
|Açılış
|: 978,78
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
980,23
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler15:21
|MRSHL
|300,30
|24.039.587
|% 10,00
|
|CRFSA
|56,70
|168.450.195
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|34.610.177
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|15.766.084
|% 9,99
|
|ZEDUR
|33,28
|1.798.756
|% 9,98
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|GLBMD
|10,20
|17.890.273
|% -5,99
|
|VKING
|8,37
|3.153.884
|% -4,89
|
|ISSEN
|45,16
|83.380.449
|% -4,16
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|THYAO
|99,15
|5.430.415.398
|% 1,80
|
|YKBNK
|9,97
|3.817.902.999
|% 2,47
|
|AKBNK
|16,09
|3.542.224.348
|% 2,42
|
|HALKB
|8,94
|3.306.541.525
|% 4,93
|
|TUPRS
|371,00
|2.972.951.705
|% 3,06
|
|EKGYO
|4,52
|2.288.640.524
|% 1,57
|
|YKBNK
|9,97
|3.817.902.999
|% 2,47
|
|HALKB
|8,94
|3.306.541.525
|% 4,93
|
|VAKBN
|9,13
|2.856.547.131
|% 6,16
|
|ISCTR
|10,20
|2.760.665.453
|% 0,99
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5655
|18,5718
|% -0,13
|
|Euro
|18,2433
|18,2552
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,8695
|20,9742
|% 0,52
|
|Frank
|18,4603
|18,5715
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9277
|4,9524
|% 0,07
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|5,93
|
|Altın Gr.
|979
|979
|6,40
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.657
|6.734
|21,00
|
|Yarım
|3.243
|3.293
|11,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.647
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,65
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,16
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|1,28
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:35ODAS
Yüzde 6.22 oranında artışla 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 930, 272 adet işlem
-
15:34ULUFA
Yüzde 8.24 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 302, 608 adet işlem
-
15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 1 artarak (% 1.32 ) 4, 315
-
15:33YEOTK
Yüzde 9.77 oranında artışla 61.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 665, 691 adet işlem
-
15:32ODAS
Yüzde 6.61 oranında artışla 8.23 lira fiyatla işlem gören hissede 200, 761, 163 adet işlem