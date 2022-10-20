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***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

20.10.2022 14:45
***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.07.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Maslak Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/10/2022
Açıklamalar

01.07.2022-30.09.2022 Dönemi Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Maslak Vergi Dairesine sunulmuş olan 
Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073073


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Tam 6.657 6.734 21,00  
Yarım 3.243 3.293 11,00  
Çeyrek 1.625 1.647 5,00  
Gümüş.Ons 18,62 18,65 0,17  
Gümüş Gr. 11,17 11,19 0,16  
B. Petrol 93,69 93,69 1,28  
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