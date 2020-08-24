***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2020 12:32
***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 14.08.2020 tarih ve E-32992422-205.04.04-8291 sayılı yazısı ile
"Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı Next Level İş Merkezi A Blok N3/8-9 Çukurambar, Söğütözü, Çankaya/ANKARA" adresinde İrtibat Bürosu açılmasına izin verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870840
BIST
12:481.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,23
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
12:487,3641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3683
En Düşük
7,2756
12:488,7173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0784
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7257
En Düşük
8,5516
12:48461,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,70
|Açılış
|: 461,41
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler12:48
|EMKEL
|3,30
|8.645.065
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.880.478
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.951.483
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|5.001.282
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|534.958
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|308.127
|% -9,97
|
|MZHLD
|14,10
|139.632
|% -9,67
|
|ROYAL
|2,21
|223.999
|% -9,43
|
|DIRIT
|2,06
|6.563
|% -8,44
|
|FADE
|4,68
|7.394.990
|% -6,59
|
|PETKM
|4,13
|1.358.667.304
|% -1,43
|
|TUPRS
|84,55
|632.923.676
|% 1,99
|
|GUSGR
|6,31
|368.115.682
|% 4,64
|
|ZOREN
|2,62
|330.392.285
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|290.146.396
|% 0,51
|
|PETKM
|4,13
|1.358.667.304
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,96
|290.146.396
|% 0,51
|
|ZOREN
|2,62
|330.392.285
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,85
|247.329.186
|% 7,14
|
|KRDMD
|3,04
|204.563.913
|% 0,00
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3607
|7,3641
|% 0,38
|
|Euro
|8,7107
|8,7173
|% 0,91
|
|Sterlin
|9,6405
|9,6888
|% 0,69
|
|Frank
|8,0692
|8,1178
|% 0,68
|
|Riyal
|1,9582
|1,9680
|% 0,41
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|7,27
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|-18,00
|
|Tam
|3.058
|3.136
|18,16
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|8,78
|
|Çeyrek
|741
|758
|4,39
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,04
|
|B. Petrol
|45,25
|45,25
|0,32
|