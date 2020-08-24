***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 14.08.2020 tarih ve E-32992422-205.04.04-8291 sayılı yazısı ile"Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı Next Level İş Merkezi A Blok N3/8-9 Çukurambar, Söğütözü, Çankaya/ANKARA" adresinde İrtibat Bürosu açılmasına izin verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870840BIST