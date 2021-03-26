***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2021 10:26
***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 24.03.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-3931 sayılı yazısı ile
''Odunluk Mh. H21C53B Pafta, 254
11:441.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,19
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.393
11:447,9809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0414
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0216
En Düşük
7,9153
11:449,4212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0656
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4627
En Düşük
9,3140
11:44443,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,41
|Açılış
|: 443,88
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,64
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler11:44
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|10.154.124
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|SELGD
|5,14
|758.757
|% 9,83
|
|BRKO
|1,37
|590.040
|% 8,73
|
|AVOD
|9,49
|263.676.484
|% -9,96
|
|IEYHO
|1,66
|44.426.323
|% -6,21
|
|SEKUR
|33,54
|2.751.543
|% -5,47
|
|BSOKE
|3,68
|62.462.278
|% -3,92
|
|VERTU
|28,20
|24.275.110
|% -3,62
|
|GARAN
|7,09
|827.557.091
|% 1,43
|
|SISE
|7,42
|437.368.136
|% 2,77
|
|VESTL
|37,60
|343.373.652
|% 1,35
|
|BJKAS
|6,80
|340.272.282
|% 7,94
|
|KRDMD
|6,57
|295.594.449
|% 1,70
|
|GARAN
|7,09
|827.557.091
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,23
|78.882.678
|% 1,65
|
|GSRAY
|3,69
|235.648.583
|% 3,36
|
|YKBNK
|2,21
|133.182.673
|% 2,31
|
|SISE
|7,42
|437.368.136
|% 2,77
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9763
|7,9809
|% 0,52
|
|Euro
|9,4067
|9,4212
|% 0,70
|
|Sterlin
|10,9754
|11,0304
|% 1,03
|
|Frank
|8,4561
|8,5071
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1245
|2,1351
|% 0,72
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|0,94
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,31
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|63,44
|63,44
|1,49
|
Seans Raporu
11:44
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11:58GLRYH
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler OYAKC, KOZAL, BIMAS