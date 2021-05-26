***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2021 18:25
***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Mayıs 2021 tarihli toplantısında alınan karar ile
"Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğleri" uyarınca Şirketimizin bireysel portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyet izin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır. "Geniş yetkili aracı kurum" olarak bundan sonra faaliyette bulunabileceğimiz hizmet ve faaliyetlerin ayrıntısını gösteren tablo ekteki şekilde güncellenmiştir.
İşbu duyuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938275
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 26,84
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.427
En Düşük
1.393
18:058,4541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0077
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
18:0510,3237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0450
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3064
18:05516,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,11
|Açılış
|: 516,87
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|336,60
|888.808
|% 10,00
|
|RYSAS
|3,74
|5.209.397
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|424.815
|% 9,98
|
|TUCLK
|9,75
|34.501.492
|% 9,92
|
|GEDZA
|50,85
|48.956.456
|% 9,92
|
|KUTPO
|49,50
|4.597.362
|% -10,00
|
|DERHL
|6,58
|48.813.451
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|51.388.077
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.695.757
|% -9,97
|
|ESCOM
|5,90
|73.371.580
|% -9,37
|
|GARAN
|8,13
|1.978.041.151
|% 4,23
|
|THYAO
|13,05
|1.132.503.875
|% 1,16
|
|TRILC
|48,10
|1.063.436.167
|% 1,95
|
|KOZAL
|125,50
|912.151.812
|% 2,45
|
|KARSN
|4,85
|688.588.361
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,17
|659.035.216
|% 2,36
|
|EKGYO
|1,90
|485.713.476
|% 2,70
|
|GARAN
|8,13
|1.978.041.151
|% 4,23
|
|SKBNK
|1,12
|176.943.236
|% 1,82
|
|TSKB
|1,36
|207.020.015
|% 3,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4507
|8,4541
|% -0,09
|
|Euro
|10,3154
|10,3237
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,8972
|11,9569
|% -0,32
|
|Frank
|9,3796
|9,4361
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2466
|2,2579
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|3,68
|
|Altın Gr.
|517
|517
|0,39
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,86
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,57
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,54
|68,54
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CUSAN
Yüzde 4.84 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 313, 417 adet işlem
-
17:58SEYKM
Yüzde 8.25 oranında artışla 25.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 351, 861 adet işlem
-
17:57DZGYO
Yüzde 6.11 oranında artışla 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 399, 156 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 71 üstünde . İşlem hacmi 15, 565.00 milyon TL de
-
17:55MARTI
Yüzde 4.72 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 309, 596 adet işlem