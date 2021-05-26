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***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.05.2021 18:25



***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Mayıs 2021 tarihli toplantısında alınan karar ile  
  
"Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğleri" uyarınca  Şirketimizin bireysel portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyet izin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır. "Geniş yetkili aracı kurum" olarak bundan sonra faaliyette bulunabileceğimiz hizmet ve faaliyetlerin ayrıntısını gösteren tablo ekteki şekilde güncellenmiştir.
 İşbu duyuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938275


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