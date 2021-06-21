***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.05.2021 tarihli KAP açıklamasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2021 tarihli toplantısında alınan karar ile "Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğleri" uyarınca Şirketimizin Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyet İzin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandığı kamuya duyurulmuştu. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen "Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" ve faaliyet izinlerini gösteren tablo ekte yer almaktadır. İşbu duyuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943422BIST