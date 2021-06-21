***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2021 17:38
***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.05.2021 tarihli KAP açıklamasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2021 tarihli toplantısında alınan karar ile "Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğleri" uyarınca Şirketimizin Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyet İzin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandığı kamuya duyurulmuştu. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen "Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" ve faaliyet izinlerini gösteren tablo ekte yer almaktadır. İşbu duyuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943422
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.399
En Düşük
1.378
18:058,7684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0311
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
18:0510,4578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0900
|Açılış
|: 10,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
18:05502,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,97
|Açılış
|: 502,64
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|372,90
|12.546.890
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,29
|20.152.919
|% 10,00
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,69
|15.386.616
|% 10,00
|
|OZBAL
|10,12
|8.006.600
|% 10,00
|
|TRILC
|30,78
|171.153.918
|% -10,00
|
|METUR
|6,39
|63.966.332
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|192.962.157
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|842.825
|% -9,98
|
|DENGE
|3,31
|792.160
|% -9,81
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 3,40
|
|EREGL
|18,19
|615.119.324
|% 2,25
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 3,40
|
|YKBNK
|2,16
|375.934.010
|% 0,47
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,37
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7624
|8,7676
|% 0,35
|
|Euro
|10,4476
|10,4579
|% 0,87
|
|Sterlin
|12,1684
|12,2294
|% 1,16
|
|Frank
|9,5100
|9,5673
|% 0,84
|
|Riyal
|2,3306
|2,3423
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|18,35
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,16
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|0,08
|
|B. Petrol
|74,73
|74,73
|1,22
|