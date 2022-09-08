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***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.09.2022 16:27
***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulunun 08.09.2022 tarih ve E-32992422-205.04.04-25769 sayılı yazısı ile
''İhsaniye 19 L III Pafta 9395 Ada 3 Parsel Capital Ticaret Merkezi B Blok 6.Kat N36-37 Akdeniz/MERSİN'' adresinde İrtibat Bürosu açılmasına izin verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061563


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INVEO 19,58 175.218.116 % 10,00  
GARAN 26,18 2.901.939.565 % 10,00  
ISCTR 12,44 4.004.888.599 % 9,99  
HALKB 13,76 1.409.858.953 % 9,99  
DESA 27,98 62.899.712 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2315 18,2377 % 0,08  
Euro 18,3077 18,3156 % 0,47  
Sterlin 21,0612 21,1668 % 0,74  
Frank 18,9009 19,0148 % 1,01  
Riyal 4,8390 4,8633 % 0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.715 6,50  
Altın Gr. 1.006 1.006 4,22  
Cumhuriyet 6.737 6.839 9,00  
Tam 6.760 6.843 14,00  
Yarım 3.294 3.345 7,00  
Çeyrek 1.652 1.671 2,00  
Gümüş.Ons 18,73 18,75 0,21  
Gümüş Gr. 10,96 10,98 0,10  
B. Petrol 91,91 91,91 2,76  
Seans Raporu 18:05
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