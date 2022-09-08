***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 08.09.2022 tarih ve E-32992422-205.04.04-25769 sayılı yazısı ile''İhsaniye 19 L III Pafta 9395 Ada 3 Parsel Capital Ticaret Merkezi B Blok 6.Kat N36-37 Akdeniz/MERSİN'' adresinde İrtibat Bürosu açılmasına izin verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061563BIST