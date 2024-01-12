***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 11.01.2024 tarih ve E-32992422-205.04.04-47899 sayılı yazısı ileGevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak Ofisim Kayseri A Blok N 8/41-42 Kocasinan/KAYSERİ adresinde İrtibat Bürosu açılmasına izin verilmiştir.Kamoyuna Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238816BIST