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***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.02.2021 18:45



***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
BALIKESİR İRTİBAT BÜROSU Plevne Mah. İzmir Yolu Cad. Akın Sok. No:21 5362 Ada 10 Parsel Merkez / Balıkesir Aysun ZENGİN 212 345 04 26 212 345 04 02 14.06.2012
İZMİR İRTİBAT BÜROSU Adalet Mahallesi, Manas Bulvarı Folkart Towers B Kule No:39 Kat:41 Bayraklı/İZMİR Posta Kodu 35530 Fırat ASLAN 212 345 04 26 212 345 04 02 01.07.2014
ANKARA İRTİBAT BÜROSU Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv. Next level İş merkezi A Blok No:3/8 ve No:3/9 Çukurambar/Söğütözü/Çankaya ANKARA Posta Kodu 06510 Gizem AYTİMUR 212 345 04 26 212 345 04 02 14.08.2020
ADANA İRTİBAT BÜROSU Çınar Mah. Dr. Ali Menteşoğlu Cad. 61027 Sok. No:18-A A Blok Bağımsız Bölüm 7/8 Seyhan ADANA Berkant GÜLÜ 212 345 04 26 212 345 04 02 11.09.2020




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912397


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DOBUR 20,24 3.168.611 % 10,00  
ISBTR 42.086,00 1.536.063 % 10,00  
PKENT 1.760,00 6.400.207 % 10,00  
CASA 195,80 1.632.776 % 10,00  
INTEM 54,95 11.708.143 % 9,99  
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Dolar 7,1786 7,1831 % 1,10  
Euro 8,7161 8,7222 % 0,99  
Sterlin 10,0845 10,1351 % 0,85  
Frank 7,8713 7,9187 % 0,66  
Riyal 1,9080 1,9176 % 1,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -6,23  
Altın Gr. 415 415 2,41  
Cumhuriyet 2.769 2.810 38,00  
Tam 2.757 2.828 41,69  
Yarım 1.333 1.368 20,17  
Çeyrek 668 684 10,08  
Gümüş.Ons 27,80 27,82 0,14  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,08  
B. Petrol 66,06 66,06 1,58  
Seans Raporu 18:05
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