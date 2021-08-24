***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.08.2021 09:37
***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
BALIKESİR İRTİBAT BÜROSU Plevne Mah. İzmir Yolu Cad. Akın Sok. No:21 5362 Ada 10 Parsel Merkez / Balıkesir Aysun ZENGİN 212 345 04 26 212 345 04 02 14.06.2012
İZMİR İRTİBAT BÜROSU Adalet Mahallesi, Manas Bulvarı Folkart Towers B Kule No:39 Kat:41 Bayraklı/İZMİR Posta Kodu 35530 Fırat ASLAN 212 345 04 26 212 345 04 02 01.07.2014
ANKARA İRTİBAT BÜROSU Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv. Next level İş merkezi A Blok No:3/8 ve No:3/9 Çukurambar/Söğütözü/Çankaya ANKARA Posta Kodu 06510 Gizem AYTİMUR 212 345 04 26 212 345 04 02 14.08.2020
ADANA İRTİBAT BÜROSU Çınar Mah. Dr. Ali Menteşoğlu Cad. 61027 Sok. No:18-A A Blok Bağımsız Bölüm 7/8 Seyhan ADANA Berkant GÜLÜ 212 345 04 26 212 345 04 02 11.09.2020
BURSA İRTİBAT BÜROSU Odunluk Mh. H21C53B Pafta, 254 Ada 9 Parsel, Bağımsız Bölüm N21, 9.Kat Nilüfer/BURSA (Akpınar Cd. N5) Özge YILMAZ 212 345 04 26 212 345 04 02 24.03.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960132
BIST
10:511.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.464
10:518,3927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0044
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4231
En Düşük
8,3625
10:519,8575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0357
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9110
En Düşük
9,8227
10:51483,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,96
|Açılış
|: 483,81
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler10:51
|GESAN
|27,34
|379.178.986
|% 9,98
|
|BALAT
|5,68
|414.498
|% 9,86
|
|PENTA
|84,50
|6.676.565
|% 8,61
|
|BRLSM
|12,93
|341.319.081
|% 6,77
|
|VBTYZ
|23,96
|32.369.019
|% 6,68
|
|SUMAS
|86,70
|70.574
|% -9,55
|
|EMNIS
|19,86
|34.596
|% -5,43
|
|AGYO
|4,31
|11.123.540
|% -5,27
|
|MMCAS
|5,62
|10.521
|% -4,42
|
|EUYO
|3,74
|413.767
|% -3,86
|
|GARAN
|9,63
|515.155.236
|% 0,84
|
|GESAN
|27,34
|379.178.986
|% 9,98
|
|BRLSM
|12,93
|341.319.081
|% 6,77
|
|THYAO
|12,88
|277.851.261
|% 0,55
|
|PETKM
|6,09
|189.952.219
|% 0,83
|
|GARAN
|9,63
|515.155.236
|% 0,84
|
|ODAS
|1,45
|59.643.763
|% 1,40
|
|YKBNK
|2,59
|82.239.546
|% 0,39
|
|PETKM
|6,09
|189.952.219
|% 0,83
|
|BRLSM
|12,93
|341.319.081
|% 6,77
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3902
|8,3927
|% -0,05
|
|Euro
|9,8541
|9,8575
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,4663
|11,5238
|% -0,23
|
|Frank
|9,1345
|9,1896
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2278
|2,2390
|% -0,18
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|-7,51
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,28
|70,28
|-0,13
|
Seans Raporu
10:51
daha fazla
-
11:01GESAN
Yüzde 9.98 oranında artışla 27.34 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 542, 659 adet işlem
-
11:00XU100
Endeks 1, 470 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 2, 979.00 milyon TL de
-
10:56ERBOS
Yüzde 4.90 oranında artışla 143.30 lira fiyatla işlem gören hissede 194, 407 adet işlem
-
10:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TAVHL, GUBRF
-
10:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 67 artarak (% 0.36 ) 1, 303