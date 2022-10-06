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***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.10.2022 16:36
***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Werner Josef ALLEMANN Yönetim Kurulu Başkanı
Robert Ryan RUDOLPH Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Philippe Edgar MEYER Yönetim Kurulu Üyesi
Remzi Buğra ŞENGÜL Yönetim Kurulu Danışmanı
Alper NERGİZ Genel Müdür
Çağrı Selim VURAL Genel Müdür Yardımcısı
Ebru Yasemin ONUBİL Genel Müdür Yardımcısı
Hale YILMAZ Mali İşler Müdürü
Mehmet DEMİRBAŞ Takas Saklama Yönetmeni
Yavuz KESKİN İş Geliştirme Birim Yöneticisi
Arzu GÖKSEVEN İnsan Kaynakları Müdürü
Çiğdem OĞUZ Avukat




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068255


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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEEN 2.591,80 301.365.447 % 10,00  
KONYA 1.490,50 139.003.186 % 10,00  
CRFSA 40,30 143.147.603 % 9,99  
KRONT 53,65 79.078.497 % 9,98  
CEMTS 38,20 242.848.116 % 9,96  
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17:51 Alış Satış %  
Dolar 18,5784 18,5925 % 0,05  
Euro 18,1799 18,1874 % 0,00  
Sterlin 20,6032 20,7065 % -0,30  
Frank 18,6543 18,7667 % -0,13  
Riyal 4,9281 4,9528 % 0,01  
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17:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.703 -9,67  
Altın Gr. 1.014 1.014 -8,83  
Cumhuriyet 6.772 6.874 -65,00  
Tam 6.811 6.871 -60,00  
Yarım 3.319 3.359 -29,00  
Çeyrek 1.662 1.679 -15,00  
Gümüş.Ons 20,36 20,38 -0,29  
Gümüş Gr. 12,06 12,07 -0,28  
B. Petrol 96,83 96,83 2,41  
Seans Raporu 17:51
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