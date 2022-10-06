***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.10.2022 16:36
***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Werner Josef ALLEMANN Yönetim Kurulu Başkanı
Robert Ryan RUDOLPH Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Philippe Edgar MEYER Yönetim Kurulu Üyesi
Remzi Buğra ŞENGÜL Yönetim Kurulu Danışmanı
Alper NERGİZ Genel Müdür
Çağrı Selim VURAL Genel Müdür Yardımcısı
Ebru Yasemin ONUBİL Genel Müdür Yardımcısı
Hale YILMAZ Mali İşler Müdürü
Mehmet DEMİRBAŞ Takas Saklama Yönetmeni
Yavuz KESKİN İş Geliştirme Birim Yöneticisi
Arzu GÖKSEVEN İnsan Kaynakları Müdürü
Çiğdem OĞUZ Avukat
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068255
BIST
17:533.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 18,26
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
17:5318,5923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
17:5318,1787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0090
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
17:531.017,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,76
|Açılış
|: 1.017,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler17:51
|EGEEN
|2.591,80
|301.365.447
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.003.186
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|143.147.603
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.078.497
|% 9,98
|
|CEMTS
|38,20
|242.848.116
|% 9,96
|
|INFO
|8,69
|131.777.725
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.977.616
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|KLRHO
|26,70
|153.583.675
|% -5,99
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|THYAO
|84,40
|5.412.310.744
|% -0,35
|
|SASA
|86,95
|4.142.797.989
|% 2,05
|
|SISE
|29,88
|4.060.454.004
|% 1,43
|
|ASELS
|31,50
|2.942.514.572
|% 0,19
|
|EKGYO
|4,31
|2.229.340.342
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,31
|2.229.340.342
|% 0,23
|
|YKBNK
|8,17
|1.747.450.290
|% 0,37
|
|AKBNK
|12,93
|2.030.852.951
|% 0,23
|
|ISCTR
|8,37
|1.285.687.257
|% 0,24
|
|ODAS
|7,55
|1.091.615.487
|% 3,85
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5784
|18,5925
|% 0,05
|
|Euro
|18,1799
|18,1874
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,6032
|20,7065
|% -0,30
|
|Frank
|18,6543
|18,7667
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9281
|4,9528
|% 0,01
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-9,67
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-8,83
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.811
|6.871
|-60,00
|
|Yarım
|3.319
|3.359
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.679
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,38
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,28
|
|B. Petrol
|96,83
|96,83
|2,41
|
Seans Raporu
17:51
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17:59CRFSA
Yüzde 9.93 oranında artışla 40.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 572, 230 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 94 artarak (% 0.38 ) 3, 176
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, MEGAP, KRONT, HEKTS, MEGAP, ACSEL, CEMTS, EGEEN
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17:58
KERVT, HKTM, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
MEDTR, KIMMR, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında