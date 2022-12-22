***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.12.2022 11:35
***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 200.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Werner Josef ALLEMANN 200.000.000,00 TRY 100
TOPLAM 200.000.000,00 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089146
BIST
14:505.508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 78,68
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
14:5018,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
14:5019,8465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0311
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
14:501.089,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,80
|Açılış
|: 1.089,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler14:50
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|BRKVY
|25,10
|1.947.057
|% 9,99
|
|PLTUR
|17,72
|17.918.110
|% 9,99
|
|UMPAS
|6,86
|2.521.160
|% 9,94
|
|AYCES
|118,50
|19.126.412
|% 9,93
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|OZGYO
|6,20
|224.096.927
|% -3,73
|
|SUNTK
|62,30
|31.701.931
|% -3,19
|
|BRMEN
|2,29
|603.353
|% -2,97
|
|THYAO
|144,20
|4.291.562.274
|% 0,91
|
|EKGYO
|8,28
|3.373.140.504
|% 2,99
|
|ENKAI
|28,04
|3.333.786.185
|% 4,86
|
|VAKBN
|12,54
|2.574.553.387
|% 2,12
|
|ISCTR
|13,12
|2.431.997.083
|% 2,82
|
|EKGYO
|8,28
|3.373.140.504
|% 2,99
|
|VAKBN
|12,54
|2.574.553.387
|% 2,12
|
|ISCTR
|13,12
|2.431.997.083
|% 2,82
|
|SKBNK
|3,20
|547.372.077
|% 1,27
|
|YKBNK
|12,23
|1.912.765.154
|% 1,92
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6691
|18,6750
|% 0,08
|
|Euro
|19,8328
|19,8465
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,4561
|22,5687
|% -0,12
|
|Frank
|20,0759
|20,1968
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9505
|4,9753
|% 0,09
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|1,75
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|0,75
|
|Cumhuriyet
|7.303
|7.413
|-10,00
|
|Tam
|7.338
|7.386
|-11,00
|
|Yarım
|3.553
|3.611
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.805
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,23
|-0,16
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|1,61
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:05KLSYN
Yüzde 5.19 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 764, 783 adet işlem
-
15:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 99 artarak (% 1.60 ) 5, 955
-
15:04
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, ENKAI
-
15:03RTALB
Yüzde 6.72 oranında artışla 13.66 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 579, 219 adet işlem
-
15:02TATGD
Yüzde 6.32 oranında artışla 36.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 224, 778 adet işlem