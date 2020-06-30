***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.06.2020 15:57
***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/06/2020
Karar Sayısı
2020/11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 30.06.2020 KARAR SAYISI : 2020/11 Şirketimizce hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide olmayan finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun ("Finansal Raporlar"), SPK düzenlemeleri doğrultusunda a) Tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumlulu
17:15116.260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 416,94
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
17:156,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8570
En Düşük
6,8372
17:157,6952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0123
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
17:15390,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,27
|Açılış
|: 390,99
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,12
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.278.530
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|103.958.844
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.738.626
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.644.024
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.401.917
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|ULAS
|5,84
|10.076.833
|% -9,03
|
|TSPOR
|6,97
|579.656.232
|% -8,17
|
|GLBMD
|4,47
|18.872.387
|% -7,26
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,23
|2.133.917.599
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,04
|1.916.023.319
|% 6,25
|
|GARAN
|8,51
|1.134.590.886
|% -0,23
|
|KARSN
|2,96
|785.748.075
|% 4,23
|
|THYAO
|12,49
|784.545.000
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,04
|1.916.023.319
|% 6,25
|
|KRDMD
|3,23
|2.133.917.599
|% 3,53
|
|IHLGM
|1,68
|610.263.518
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,44
|420.732.111
|% 2,86
|
|KARSN
|2,96
|785.748.075
|% 4,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4288
|8,4711
|% 0,27
|
|Frank
|7,1958
|7,2392
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|0,85
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,27
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.549
|-1,60
|
|Tam
|2.605
|2.616
|-1,70
|
|Yarım
|1.265
|1.279
|-0,90
|
|Çeyrek
|633
|641
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|17,99
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,04
|
|B. Petrol
|41,51
|41,51
|-0,36
|
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