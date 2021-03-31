***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi31/03/2021Karar Sayısı11Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANIFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 2021KARAR SAYISI : 11Şirketimizce hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait Konsolide olmayan Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporunun,a) Tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Werner Josef ALLEMANN Robert Ryan RUDOLPH Hale YILMAZBaşkan Başkan Yardımcısı Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922465BIST