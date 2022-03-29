***GCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
29.03.2022 11:40
***GCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar [GCN]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 30/03/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI GCNGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013629
BIST
14:302.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 18,77
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.196
En Düşük
2.182
14:3014,8282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0128
|Açılış
|: 14,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8419
En Düşük
14,7891
14:3016,4006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1225
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4150
En Düşük
16,2656
14:30912,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,65
|Açılış
|: 912,17
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
910,88
BIST En Aktif Hisseler14:28
|KENT
|234,30
|5.611.958
|% 10,00
|
|ULUSE
|93,65
|1.351.650
|% 9,98
|
|AKFGY
|3,20
|99.839.841
|% 9,97
|
|GEREL
|4,59
|17.932.894
|% 9,81
|
|GZNMI
|40,50
|105.347.010
|% 9,34
|
|PSGYO
|15,53
|94.477.569
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|56.812.683
|% -9,95
|
|KAPLM
|65,90
|26.323.951
|% -7,18
|
|PKENT
|230,00
|33.809.080
|% -6,69
|
|MIPAZ
|5,71
|9.825.159
|% -4,83
|
|THYAO
|29,40
|1.337.836.308
|% 1,17
|
|KARSN
|5,63
|1.288.343.419
|% 9,11
|
|SISE
|14,73
|1.169.916.171
|% 3,73
|
|KRDMD
|15,26
|865.807.123
|% 0,73
|
|EREGL
|32,74
|752.728.112
|% 0,12
|
|ODAS
|1,90
|608.673.470
|% 5,56
|
|KARSN
|5,63
|1.288.343.419
|% 9,11
|
|EKGYO
|2,40
|391.804.986
|% 2,56
|
|ZOREN
|1,88
|274.985.423
|% 8,67
|
|DOHOL
|3,33
|328.422.157
|% 2,78
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8221
|14,8282
|% 0,09
|
|Euro
|16,3894
|16,4006
|% 0,75
|
|Sterlin
|19,3409
|19,4379
|% 0,02
|
|Frank
|15,7762
|15,8712
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9401
|3,9599
|% 0,10
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-8,21
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-4,10
|
|Cumhuriyet
|6.042
|6.133
|-73,00
|
|Tam
|6.013
|6.163
|-74,64
|
|Yarım
|2.906
|2.981
|-36,11
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-18,06
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,68
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|-0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,69
|
Seans Raporu
14:28
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14:43ISGYO
Yüzde 5.95 oranında artışla 10.15 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 467, 071 adet işlem
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14:42AKSGY
Yüzde 6.74 oranında artışla 2.06 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 835, 017 adet işlem
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14:41AKSGY
Yüzde 7.25 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 658, 783 adet işlem
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14:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, SISE, DOHOL
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14:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 39 artarak (% 0.94 ) 1, 967