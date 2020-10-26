***GEDIK* *AKSGY*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
26.10.2020 18:18
***GEDIK******AKSGY*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AKSGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
GDK
Dönem
12.10.2020 - 26.10.2020
Açıklamalar
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY.E) paylarında 12.10.2020 - 26.10.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884013
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -3,88%
|| -46,18
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.142
18:058,0876
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1205
|Açılış
|: 41,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 42,0700
|
8,0986
En Düşük
7,9313
18:059,5625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1133
|Açılış
|: 14,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0700
|
9,5717
En Düşük
9,4241
18:056,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,00
|Açılış
|: 6,31
|
|Önceki Kapanış
|: 6,31
|
6,38
En Düşük
6,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.362,00
|248.950.127
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|1.405.570
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|2.168.537
|% 10,00
|
|RTALB
|49,52
|264.935.532
|% 10,00
|
|LKMNH
|12,88
|182.203.871
|% 9,99
|
|TEKTU
|1,71
|115.630.601
|% -10,00
|
|TMPOL
|9,18
|4.636.822
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,28
|38.364.575
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|949.236
|% -10,00
|
|YONGA
|30,78
|1.897.897
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|ECILC
|7,38
|1.578.660.885
|% 3,22
|
|GARAN
|6,77
|1.168.967.449
|% -4,24
|
|SISE
|6,30
|997.588.428
|% -7,49
|
|FENER
|36,96
|782.732.090
|% -2,63
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,71
|708.301.917
|% -8,56
|
|EKGYO
|1,68
|552.046.826
|% -7,69
|
|KRDMD
|3,33
|741.078.136
|% -4,31
|
|IHLAS
|1,16
|260.047.795
|% -9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0817
|8,0877
|% 1,51
|
|Euro
|9,5512
|9,5606
|% 1,18
|
|Sterlin
|10,4901
|10,5427
|% 1,23
|
|Frank
|8,8712
|8,9247
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1485
|2,1593
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-0,35
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,63
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|40,66
|40,66
|-1,41
|