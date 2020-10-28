***GEDIK* *AKSGY*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******AKSGY*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AKSGY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2 Kasım 2018 yılından itibaren Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) işlem sırasında likidite sağlayıcılık faaliyetlerini sürdürmektedir. Likide sağlayıcılık işlemlerinin son günü 30 Ekim 2020 tarihi olup, 2 Kasım 2020 tarihinden itibaren likidite sağlayıcılık işlemleri yapılmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884641BIST