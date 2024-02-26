***GEDIK* *ARTMS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
26.02.2024 12:39
***GEDIK******ARTMS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Artemis Halı AŞ 'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251857
BIST
'
14:389.370
En Düşük
|Değişim
|: -0,04%
|| -4,20
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
14:3831,1222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0831
|Açılış
|: 31,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
14:3833,8220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1994
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
14:382.033,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,06
|Açılış
|: 2.033,63
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler14:36
|KLSER
|82,50
|605.047.928
|% 10,00
|
|LMKDC
|21,56
|8.701.444
|% 10,00
|
|KTLEV
|119,90
|360.687.316
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|221.552.120
|% 10,00
|
|NETAS
|86,35
|155.796.353
|% 10,00
|
|BRMEN
|5,02
|1.167.651
|% -7,04
|
|ARASE
|71,60
|579.265.372
|% -6,53
|
|UZERB
|233,50
|3.244.825
|% -6,19
|
|ISBTR
|535.010,00
|1.605.025
|% -6,14
|
|AYCES
|1.051,00
|658.360.865
|% -5,40
|
|THYAO
|286,25
|7.580.298.568
|% -0,09
|
|BORSK
|54,70
|4.494.820.476
|% 6,01
|
|MIATK
|77,10
|4.152.158.340
|% 9,99
|
|ASTOR
|132,80
|4.014.880.750
|% 6,24
|
|ISCTR
|28,32
|3.979.168.833
|% -1,46
|
|ZOREN
|5,81
|871.364.654
|% -1,86
|
|ISCTR
|28,32
|3.979.168.833
|% -1,46
|
|EKGYO
|11,36
|1.504.977.313
|% -2,32
|
|AKFGY
|2,46
|243.119.653
|% -1,60
|
|TSPOR
|1,84
|169.050.408
|% 2,22
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1196
|31,1239
|% 0,27
|
|Euro
|33,7996
|33,8145
|% 0,57
|
|Sterlin
|39,3788
|39,5763
|% 0,44
|
|Frank
|35,2601
|35,4725
|% 0,50
|
|Riyal
|8,2767
|8,3182
|% 0,31
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,51
|22,54
|% 0,66
|
|Platin
|888,14
|889,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|961,88
|964,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,53
|80,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,65
|2.032,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:36
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