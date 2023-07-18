***GEDIK* *ATAKP*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
18.07.2023 14:36
***GEDIK******ATAKP*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172967
BIST
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14:376.585
En Düşük
|Değişim
|: -0,24%
|| -15,93
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.540
En Yüksek
6.662
14:3726,9932
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 0,6595
|Açılış
|: 27,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
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27,2331
En Düşük
26,2687
14:3730,3736
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 0,7866
|Açılış
|: 30,6000
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|Önceki Kapanış
|: 29,7500
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30,6651
En Düşük
29,5027
14:371.700,49
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 45,46
|Açılış
|: 1.700,49
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|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
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1.718,43
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler14:35
|YEOTK
|119,90
|366.666.609
|% 10,00
|
|LINK
|69,85
|40.992.577
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|35.417.815
|% 10,00
|
|OBASE
|21,14
|20.545.858
|% 9,99
|
|PASEU
|49,98
|971.931.503
|% 9,99
|
|VKFYO
|32,48
|7.122.621
|% -9,98
|
|VANGD
|14,18
|8.553.824
|% -9,97
|
|IZFAS
|13,41
|60.313.122
|% -9,94
|
|GRNYO
|9,10
|29.643.109
|% -9,63
|
|SNPAM
|20,00
|848.338
|% -7,83
|
|THYAO
|217,60
|4.214.963.548
|% -0,55
|
|SASA
|63,75
|2.772.533.069
|% 0,08
|
|EKGYO
|8,38
|2.571.381.815
|% 1,58
|
|SISE
|50,80
|2.504.301.735
|% -1,65
|
|TCELL
|45,40
|2.354.700.001
|% 2,21
|
|EKGYO
|8,38
|2.571.381.815
|% 1,58
|
|YKBNK
|13,61
|2.253.565.715
|% -1,52
|
|ODAS
|8,34
|928.934.870
|% 3,09
|
|SKBNK
|2,82
|308.429.825
|% -1,40
|
|ZOREN
|3,64
|358.555.315
|% -0,55
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9297
|27,0085
|% 2,56
|
|Euro
|30,2865
|30,3944
|% 2,73
|
|Sterlin
|35,2090
|35,3855
|% 2,60
|
|Frank
|31,2866
|31,4751
|% 2,63
|
|Riyal
|7,1623
|7,1982
|% 2,33
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|7,89
|
|Altın Gr.
|1.702
|1.703
|47,68
|
|Cumhuriyet
|11.426
|11.599
|372,00
|
|Tam
|11.040
|11.268
|317,00
|
|Yarım
|5.520
|5.660
|159,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.830
|80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,52
|21,55
|0,51
|
|B. Petrol
|78,81
|78,81
|0,30
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