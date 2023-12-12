***GEDIK* *AVPGY*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
12.12.2023 12:50
***GEDIK******AVPGY*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224851
BIST
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15:447.752
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 23,79
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.662
En Yüksek
7.782
15:4429,0435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0424
|Açılış
|: 29,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
15:4431,3930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1466
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4089
En Düşük
31,0997
15:441.857,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 10,43
|Açılış
|: 1.856,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.857,49
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler15:40
|CATES
|83,60
|10.635.843
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,68
|23.057.578
|% 10,00
|
|EYGYO
|26,40
|55.416.532
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|44.210.898
|% 9,99
|
|ICBCT
|18,51
|160.107.991
|% 9,98
|
|BTCIM
|126,90
|444.172.608
|% -10,00
|
|EKIZ
|44,54
|1.498.414
|% -9,98
|
|PRZMA
|43,00
|56.388.696
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|63.346.288
|% -9,96
|
|AGROT
|13,99
|2.228.641.648
|% -8,38
|
|THYAO
|250,00
|6.444.491.150
|% 1,50
|
|TUPRS
|148,40
|3.225.077.288
|% -0,27
|
|AKBNK
|36,80
|2.997.792.006
|% 5,44
|
|ISCTR
|22,62
|2.921.603.269
|% 3,10
|
|YKBNK
|20,36
|2.369.466.944
|% 3,93
|
|EKGYO
|7,46
|1.179.284.923
|% -0,67
|
|AGROT
|13,99
|2.228.641.648
|% -8,38
|
|ISCTR
|22,62
|2.921.603.269
|% 3,10
|
|YKBNK
|20,36
|2.369.466.944
|% 3,93
|
|AKBNK
|36,80
|2.997.792.006
|% 5,44
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0388
|29,0471
|% 0,16
|
|Euro
|31,3806
|31,3992
|% 0,49
|
|Sterlin
|36,4036
|36,5862
|% 0,30
|
|Frank
|33,0790
|33,2783
|% 0,61
|
|Riyal
|7,7200
|7,7587
|% 0,17
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|924,68
|929,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,14
|983,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,64
|75,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.986,93
|1.987,21
|% 0,66
|