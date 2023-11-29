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***GEDIK* *BEGYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

29.11.2023 15:54
***GEDIK* *BEGYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Ar


***GEDIK******BEGYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220904


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BIST En Aktif Hisseler16:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INGRM 660,00 117.568.256 % 10,00  
AVHOL 45,54 91.378.502 % 10,00  
TUREX 38,72 142.272.203 % 10,00  
TGSAS 39,82 22.985.781 % 10,00  
CRFSA 116,70 345.660.954 % 9,99  
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16:35 Alış Satış %  
Dolar 28,9037 28,9085 % 0,01  
Euro 31,7420 31,7561 % -0,08  
Sterlin 36,5920 36,7755 % 0,03  
Frank 32,8579 33,0559 % 0,24  
Riyal 7,6839 7,7225 % 0,02  
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16:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,96 24,99 % 0,66  
Platin 929,39 932,09 % 0,66  
Paladyum 1.038,93 1.041,92 % 0,66  
Brent Pet. 82,62 82,62 % 0,66  
Altın Ons 2.042,78 2.043,15 % 0,66  
Seans Raporu 16:35
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