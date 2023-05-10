***GEDIK* *BIENY*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
10.05.2023 18:53
***GEDIK******BIENY*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ 'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149971
BIST
17:594.494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -41,72
|Açılış
|: 4.544
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|Önceki Kapanış
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4.555
En Düşük
4.486
17:5919,5413
En Yüksek
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|Açılış
|: 20,8200
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|Önceki Kapanış
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19,5769
En Düşük
19,4851
17:5921,4351
En Yüksek
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|Açılış
|: 22,7500
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|Önceki Kapanış
|: 22,4600
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21,5109
En Düşük
21,3125
17:591.272,75
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.272,75
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|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.287,00
En Düşük
1.270,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|137,50
|292.056.709
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.958.658
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.364.452
|% 9,99
|
|MTRYO
|3,21
|1.977.634
|% 9,93
|
|FADE
|8,32
|7.391.255
|% 9,91
|
|IZINV
|19,55
|11.117.372
|% -9,99
|
|TUKAS
|10,92
|194.441.237
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|4.388.018
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|148.315.172
|% -9,96
|
|NETAS
|21,58
|50.412.516
|% -9,40
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|KCHOL
|87,85
|3.492.555.715
|% 1,15
|
|THYAO
|126,80
|2.829.393.107
|% -1,55
|
|SISE
|36,74
|2.264.727.202
|% -2,03
|
|AKBNK
|16,81
|2.188.022.099
|% 0,60
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|YKBNK
|10,49
|2.154.879.823
|% 0,96
|
|EKGYO
|5,45
|725.253.911
|% -0,73
|
|AKBNK
|16,81
|2.188.022.099
|% 0,60
|
|DOHOL
|8,38
|753.087.269
|% -4,66
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5370
|19,5413
|% 0,15
|
|Euro
|21,4283
|21,4351
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,5957
|24,7190
|% 0,15
|
|Frank
|21,8619
|21,9936
|% 0,17
|
|Riyal
|5,1970
|5,2231
|% 0,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.026
|2.026
|-8,27
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|-3,95
|
|Cumhuriyet
|9.333
|9.474
|71,00
|
|Tam
|9.306
|9.548
|96,19
|
|Yarım
|4.556
|4.724
|65,00
|
|Çeyrek
|2.271
|2.355
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,40
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|15,92
|15,94
|-0,15
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|B. Petrol
|76,89
|76,89
|-0,55
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