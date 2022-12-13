***GEDIK* *BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***GEDIK******BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BIMAS, GEDIK14.12.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBIM MAGAZALAR BIMAS 1,5 1,35Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaGEDIK Y. MEN. DEG. GEDIK 54,1514 2,00 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086899BIST