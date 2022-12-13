Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEDIK* *BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

13.12.2022 16:57
***GEDIK* *BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***GEDIK******BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BIMAS, GEDIK

14.12.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
BIM MAGAZALAR BIMAS 1,5 1,35

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
GEDIK Y. MEN. DEG. GEDIK 54,1514 2,00 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086899


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.256
Değişim :  1,21% |  62,89
Açılış :  5.213  
Önceki Kapanış :  5.193  
En Yüksek
5.299 En Düşük
5.180
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SILVR 19,36 205.994.961 % 10,00  
PKART 31,90 13.718.433 % 10,00  
KRSTL 9,46 122.737.268 % 10,00  
KRONT 118,80 81.866.341 % 10,00  
ALFAS 308,30 282.961.470 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6416 18,6511 % 0,08  
Euro 19,8262 19,8341 % 1,01  
Sterlin 23,0245 23,1400 % 1,00  
Frank 20,0505 20,1713 % 1,16  
Riyal 4,9442 4,9690 % 0,11  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.813 32,77  
Altın Gr. 1.089 1.089 22,63  
Cumhuriyet 7.255 7.365 72,00  
Tam 7.306 7.365 122,00  
Yarım 3.538 3.601 60,00  
Çeyrek 1.775 1.800 30,00  
Gümüş.Ons 23,70 23,73 0,40  
Gümüş Gr. 14,27 14,29 0,32  
B. Petrol 79,92 79,92 1,93  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru