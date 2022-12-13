***GEDIK* *BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
13.12.2022 16:57
***GEDIK******BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BIMAS, GEDIK
14.12.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
BIM MAGAZALAR BIMAS 1,5 1,35
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
GEDIK Y. MEN. DEG. GEDIK 54,1514 2,00 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086899
BIST
18:055.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 62,89
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
18:0518,6524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
18:0519,8900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1200
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,9100
En Düşük
19,6750
18:051.086,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 19,60
|Açılış
|: 1.086,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.093,35
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|19,36
|205.994.961
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.718.433
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,46
|122.737.268
|% 10,00
|
|KRONT
|118,80
|81.866.341
|% 10,00
|
|ALFAS
|308,30
|282.961.470
|% 9,99
|
|EMNIS
|57,65
|3.583.060
|% -7,02
|
|AKSGY
|7,54
|116.461.039
|% -6,34
|
|SMRTG
|106,00
|794.806.437
|% -6,28
|
|KSTUR
|354,10
|520.837
|% -6,22
|
|EPLAS
|27,86
|45.580.426
|% -5,88
|
|KRDMD
|18,82
|11.307.147.909
|% 9,99
|
|EREGL
|43,16
|9.753.847.578
|% 4,05
|
|THYAO
|144,00
|8.430.869.524
|% -0,69
|
|ASELS
|59,35
|8.229.646.142
|% 0,85
|
|SISE
|41,28
|5.871.609.490
|% 3,05
|
|KRDMD
|18,82
|11.307.147.909
|% 9,99
|
|EKGYO
|7,91
|4.527.204.188
|% 0,38
|
|SKBNK
|2,76
|962.040.610
|% -1,43
|
|YKBNK
|11,55
|3.840.703.768
|% -0,52
|
|TSKB
|4,23
|1.391.868.124
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6416
|18,6511
|% 0,08
|
|Euro
|19,8262
|19,8341
|% 1,01
|
|Sterlin
|23,0245
|23,1400
|% 1,00
|
|Frank
|20,0505
|20,1713
|% 1,16
|
|Riyal
|4,9442
|4,9690
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|32,77
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|22,63
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.306
|7.365
|122,00
|
|Yarım
|3.538
|3.601
|60,00
|
|Çeyrek
|1.775
|1.800
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,32
|
|B. Petrol
|79,92
|79,92
|1,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58KRDMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 595, 085, 154 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 72 artarak (% 1.43 ) 5, 662
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17:57XU100
Endeks 5, 263 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 133, 217.00 milyon TL de
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17:57MGROS
Yüzde 8.05 oranında artışla 144.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 691, 291 adet işlem
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17:55SOKM
Yüzde 6.26 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 268, 311 adet işlem