***GEDIK* *BORLS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
10.10.2023 17:21
***GEDIK******BORLS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Borlease Otomotiv AŞ'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203895
BIST
'
18:058.443
En Düşük
|Değişim
|: 3,04%
|| 249,35
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.451
18:0527,7286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0598
|Açılış
|: 27,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
18:0529,4453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1610
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6689
En Düşük
29,2127
18:051.655,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,69
|Açılış
|: 1.655,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.651,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|110,00
|545.879.556
|% 10,00
|
|ESCOM
|59,95
|107.169.743
|% 10,00
|
|FONET
|27,50
|86.765.822
|% 10,00
|
|TSPOR
|3,85
|234.216.396
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|113.552.572
|% 10,00
|
|IHAAS
|22,32
|738.886.177
|% -10,00
|
|KUVVA
|67,15
|7.586.691
|% -3,45
|
|IDEAS
|80,20
|63.705.898
|% -2,85
|
|OFSYM
|81,00
|454.853.269
|% -2,70
|
|YKSLN
|15,32
|90.155.251
|% -2,54
|
|THYAO
|238,10
|7.710.322.661
|% 4,80
|
|ASELS
|42,88
|5.710.724.840
|% -2,28
|
|PETKM
|24,64
|5.661.809.736
|% 6,30
|
|EREGL
|45,08
|5.192.302.081
|% 4,16
|
|TUPRS
|147,60
|4.726.070.516
|% -0,20
|
|ZOREN
|6,39
|3.501.313.221
|% 3,90
|
|EKGYO
|8,40
|2.994.076.366
|% 2,56
|
|KATMR
|3,20
|1.143.862.887
|% -0,62
|
|SKBNK
|7,60
|2.308.316.608
|% 9,35
|
|ODAS
|13,65
|3.864.705.490
|% 9,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7226
|27,7286
|% 0,22
|
|Euro
|29,4277
|29,4453
|% 0,55
|
|Sterlin
|33,8988
|34,0688
|% 0,34
|
|Frank
|30,5109
|30,6947
|% 0,31
|
|Riyal
|7,3698
|7,4068
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-2,84
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.657
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|11.506
|11.680
|135,00
|
|Tam
|11.256
|11.368
|36,00
|
|Yarım
|5.645
|5.701
|18,00
|
|Çeyrek
|2.814
|2.851
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,47
|19,50
|0,01
|
|B. Petrol
|87,36
|87,36
|-0,79
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 178, 9 artarak (% 2.50 ) 7, 321
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, YEOTK, KONTR, KONYA, TSPOR, ALMAD, BUCIM, HATSN, DOBUR, KSTUR
-
17:59
QNBFL, NUGYO, PRDGS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ZGOLD, DITAS, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 252 hisse senedinden 224 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 22 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem